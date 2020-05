Mit kell tenni elbocsátás esetén?

A Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség közleményben tájékoztat a munkanélküli-segély igényléséről. Az iratcsomónak tartalmaznia kell egy kérést a munkanélküli-segély folyósítására; a személyazonossági igazolvány másolatát; az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló iratok másolatát; írásbeli nyilatkozatot arról, hogy az illető személy esetében nem tiltja orvosi ellenjavallat a munkavégzést (teljes mértékben vagy csak bizonyos szakmákra korlátozva); a teljes munkakönyv másolatát; régiségigazolást 2011. január 1-től, és más iratokat, amelyekkel a munka nélküli személy 2019. december 31-ig terjedő munkaviszonyát igazolja, esetenként a 2002. március 1. előtti régiséget igazoló iratokat; igazolást az utolsó 12 hónap járulékfizetéséről; a munkaviszonyt megszüntető határozatot.

A kérvényező személynek az összes iratot a saját aláírásával kell hitelesítenie. Az összeállított dokumentációt elektronikusan (NEM postán) kell eljuttatni pdf formátumban a következő címek egyikére: ajofm@cv.anofm.ro vagy covasna@anofm.gov.ro.

Színház

SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Facebook-oldalán ma 18 órától Az ezredik éjszaka című előadás felvételét közvetítik. Đorđe Lebović szerb szerző darabját a 2010/2011-as évadban mutatta be a társulat Zakariás Zalán rendezésében.

Hitvilág

REGGELI ZENÉS, KÉPES ELMÉLKEDÉS. Felülkerekedni a járvány miatt kialakult reggeli szorongáson és Istenre hangolódva kezdeni a napot – ez a célja a Reggeli csendesség című zenés, képes elmélkedéseknek, amelyek szerkesztője a kézdivásárhelyi Kertész Marika. Az elmélkedések online követhetőek minden reggel 6 órakor a Családpasztorációs Központ Facebook-oldalán és az erre a célra létrehozott YouTube-csatornán.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 6 órától napindító gondolatok; 6.15-től Zsolozsma; 6.40-től Ima járvány idején; 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval; 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér. 22.10-től Kertész Marika és Tibor Fészekmeleg című műsora családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos jó gondolatokkal, megosztásokkal segíti a családokat.

Videó- és fotópályázat

Az RMDSZ videó- és fotópályázatot hirdet középiskolás diákoknak a nyolcvanas évek hétköznapjainak bemutatására. Céljuk, hogy a fiatalok szüleikkel, családtagjaikkal folytatott beszélgetéseken keresztül ismerjék meg az adott időszak gondjait, örömeit. A pályázati kiírás témája az akkori diákok, fiatalok mindennapjai: az oktatás, a szórakozás lehetőségei vagy a „felnőttek világát” meghatározó keretek – a munkahely, a lakhatási körülmények, az élelmezés terén és az egészségügyben meglévő gondok, a korlátozott utazási lehetőségek, a szólásszabadság hiánya; vagy a vidék sajátos gondjai: a kötelező termékbeszolgáltatás, az állattartás terén meglévő korlátozások vagy a falurombolástól való félelem.

VIDEÓPÁLYÁZAT. Így éltünk a nyolcvanas években címmel olyan szülőkkel, családtagokkal készített interjúk, kisfilmek beküldését várják, amelyek a pályázó által választott terület/probléma bemutatására vállalkoznak. Egy pályázó legtöbb három filmmel pályázhat, amelyeket bármilyen, erre alkalmas mobiltelefonnal rögzíthet, legtöbb öt percben. A hangsúly az üzenet megfogalmazásán, az ötlet eredetiségén van, és kevésbé a technikai kivitelezésen.

FOTÓPÁLYÁZAT. A nyolcvanas évek tárgyi emlékei címmel olyan fényképeket várnak, amelyek a korszak „kellékeinek” minél szélesebb körű palettáját mutatják be: a lakás tárgyi környezetét, az adott kor játékait vagy relikviáit az üveghaltól a pionírnyakkendőn át a benzinbonig. Archív felvételek szkennelt változatát is elfogadják. Egy pályázó tíz fényképpel pályázhat, amelyeket bármilyen, erre alkalmas eszközzel rögzíthet vagy szkennelhet, legalább 1500 pixel felbontással.

A pályamunkákat egy erre a célra létrehozott online felületen teszik közzé, illetve felhasználják ezeket nagyobb, a nyolcvanas évek világát bemutató összeállítások elkészítésére. A pályaműveket május 25-ig várják a csataadel@rmdsz.ro e-mail-címre. A legjobbakat mindkét kategóriában díjazzák. 2020 őszén az adott korszakot bemutatott országos iskolai vetélkedőt szerveznek, a vetélkedőn való indulásnak nem előfeltétele a pályázaton való részvétel. A program partnerszervezete a MAKOSZ.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. A szükségállapot ideje alatt biztosított sürgősségi fogászati ellátás körzeti hívószámai a következők: Sepsiszentgyörgyön 0770 590 797, Kézdivásárhelyen 0770 591 080, Kovásznán (és Bodzavidéken) 0770 591 303, Baróton 0770 590 960.

Sepsiszentgyörgyön a Szász Dent is vállal sürgősség ellátást az 1918. december 1. úti I-es tömbház F lépcsőházában található klinikán előjegyzés alapján. Telefon: 0766 698 161. A Sport utca 3./1/I/1. szám alatti Oral Care rendelőben naponta 8–20 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0746 046 848,

0267 708 465.

Röviden

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS az utolsó két napra még egy telefonszolgálatot indít segítségképpen azoknak, akik nehezen boldogulnak a nemzeti régiókért polgári kezdeményezés elektronikus aláírásának kitöltésével. 10–14 óráig a 0799 975 717-es és 10–19 óráig a 0746 833 944-es telefonon segítenek aláírni a kezdeményezést.

ÚTLEZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön elkezdik a munkálatokat az Ág utca harmadik szakaszán, a Császár Bálint utca és a Füzes utca között. A felújítási munkálatok miatt a forgalmat az említett szakaszon az útkereszteződések kivételével lezárják. Sepsiszentgyörgy önkormányzata ideiglenes parkolóként kijelölt egy területet, amely a Gyár utcából közelíthető meg, és az Urban Locato Kft. udvarán áthaladva a következő udvarrészen, a Gyár utca, a Császár Bálint és az Ág utca közötti részen található.

ÁRAMSZÜNET. Bereckben pénteken 10–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos ügyintézés dokumentumait május 1-jétől lehet benyújtani az aici.gov.ro oldalon.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben meg kell adni egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: a 16. életévüket betöltő gyerekek továbbra is meg fogják kapni a juttatást, a tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell csak benyújtani.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MÓDOSULT A HATÁRIDŐ. Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések leadási határideje október 30-ra módosult. Az új határidő szerint az igénylések utolsó postára adási dátuma: 2020. október 30.