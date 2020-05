Előző írásunk

FORMA–1. Dupla osztrák futamot szeretne Max Verstappen, a Red Bull Forma–1-es pilótája. „Mindig szerettem Spielbergben versenyezni. Remélhetőleg most két futamot is rendeznek” – nyilatkozta a tavalyi világbajnokság harmadik helyezettje. Hozzátette: a Red Bull számára az Osztrák Nagydíj hazai pályának számít. Ugyanakkor kiemelte, a legfontosabb most az, hogy újra beinduljon az F1, és erre csak nézők nélkül kerülhet sor.