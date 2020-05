Következő írásunk

Járványidőben megérzi minden közösség a hétköznapokat tagoló egyházi, iskolai ünnepek-rendezvények hiányát. Az viszont a jó hírek közé tartozik, hogy a településfejlesztési munkálatokat a koronavírus nem állította le. A sepsiszéki ikertelepülésen most is javában folyik a munka: a községközpont Kökösben megkezdték a közművesítés utolsó szakaszának kiépítését, akárcsak Kökösbácstelken, ahol egyszerre adják át mindkét hálózatot – a tervek szerint még ebben az esztendőben. Járványidőben itt is távoktatás folyik, közben pedig az iskola bővítésén dolgoznak. S bár a templomok zárva, a harangok szólnak, és imára szólítják a híveket, a lelkészek pedig a technika révén közvetítik isten igéjének üzenetét, miközben a rászorulók segítéségéről sem feledkeznek meg.