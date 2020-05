Az elmúlt napokban elhunyt három betegről a Stratégiai Kommunikációs Csoport közlése alapján lapunk tegnapi számában tájékoztattunk, az esetekről András-Nagy Róbert kórházmenedzser is beszámolt. Elmondta, a május 2-án elhunyt hatvanéves férfit interstitialis tüdőgyulladással utalták be a kórházba, több mint harminc napon át mesterséges lélegeztetésben részesült, az elsején elhunyt hatvanhét éves nőnek is több társbetegségét jegyezték, a hétfői áldozatnak veseelégtelensége volt, többszöri dializálás után sem változott az állapota. Mindhárom elhunyt koronavírustesztje pozitív volt már a kezelés alatt, egyikük esetében sem volt hatásos az újraélesztés. Újságírói kérdésre válaszolva a menedzser elmondta, a járvány lejártával készítenek egy olyan elemzést, amiből kiderülhet, az elhunytak esetében a koronavírus-fertőzés volt-e a végzetes, hisz a legtöbb esetben súlyos betegek voltak az érintettek, akiknek a fertőzés csak rontott az állapotán.

A megyei kormányhivatal által közzétett adatok az egész megyére vonatkoznak, míg a megyei kórház csak a saját intézményébe beutalt, illetve onnan hazaengedett páciensekről tud beszámolni, ezért nem kell összehasonlítani a járványra vonatkozó számokat – hangsúlyozta a kórházvezető. Jelenleg hat fertőzött munkatársuk tartózkodik a sepsiszentgyörgyi Sport Szállóban, akiknek tesztje még mindig pozitív és átlagban tizenöt kórházi alkalmazott használja ki a megyei önkormányzat által felajánlott árkosi központot időleges elszigetelés céljából, hogy a munkából ne térjenek haza családjukhoz.

András-Nagy Róbert hangsúlyozta, a következő időszakban az a legfontosabb, hogy a lakosság megértse, a kórházak nem fertőző helyszínek, akinek szüksége van krónikus betegsége kezelésének folytatására, fontos kivizsgálásra, sürgősségi beavatkozásra, kérje a családorvos segítségét, jelentkezzen a szakorvosánál, mert ha halogatja, állapota rosszabbodhat, a későbbi beavatkozás fájdalmasabb vagy kevésbé eredményes lehet.

Lapunk kérdésére, hogy az adományba kapott tesztvonal mikor üzemelhető be, a kórházmenedzser elmondta, a felszerelés és a tesztanyag itt van, ezen a hétvégén érkezik Sepsiszentgyörgyre a szakmai csoport, aki elindítja a gépsort és betanítja a helyi szakembereket, a megyei egészségügyi igazgatóságtól kérték az engedélyeztetést, remélik, hamarosan élesben végezhetik a tesztelést.

Jó hír, hogy a megyei kórház által meghirdetett asszisztensi, ápolói, beteghordózói állásra van bőven jelentkező, a segítőkészség már akkor is megmutatkozott, amikor az intenzívosztályon megjelent fertőzés miatt karantént rendeltek el, és többen jelezték, akár önkéntesen is dolgoznának ezen az osztályon – mondotta a kórház menedzsere. Újságírói kérdésre válaszolva András-Nagy Róbert elmondta, sok ismeretlen kérdéssel szembesültek a járvány elején, aztán lassan mindenki belejött, de még mindig vannak megoldatlan problémák szervezési és orvostani szempontból is. Ezért az eddigi teljesítményért 7,80-as osztályzatot adna a kórháznak – a 3–9-es skálán, szerinte a 10-es nem dukál e tekintetben –, de még nincs vége, az elővigyázatosságra, a különleges egészségvédelmi biztonságra ezután is éppen úgy figyelniük kell, mint eddig.