Sok még a kérdőjel a vizsgák körül

Az oktatási miniszter vasárnapi nyilatkozata alapján az már biztos, hogy júniusban megtartják a nyolcadikosok képességvizsgáját és az érettségit, ezt megelőzően felkészítőket is szerveznek, de gyakorlati útmutatót még nem kaptak a megyei tanfelügyelőségek erre vonatkozóan. A főtanfelügyelőkkel tartott hétfői videótájékoztatón a tárcavezető egy másik témában adott utasításokat: a tanfelügyelőségeknek és az iskoláknak a helyi önkormányzatokkal közösen kell intézkedniük, hogy a hátrányos helyzetű közösségekben is biztosítsák a diákok hozzáférését digitális eszközökhöz.

Lapunk érdeklődésére Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője elmondta, a vizsgafeltételeket a legbiztonságosabban fogják előkészíteni, csak tudniuk kellene, mi az egységes elvárás e tekintetben, milyen egészségügyi előírásoknak kell megfelelniük a vizsgaközpontoknak. Ezeket az oktatási minisztérium az egészségügyi tárcával közösen fogja kidolgozni, egyelőre azonban még azt sem lehet tudni, hogy kell-e utaztatni az érettségizőket a vizsgaközpontokba (mint korábban), vagy minden végzős a saját iskolájában vizsgázhat. Nyolcadikosoknak eddig is a saját iskolájukban szervezték a felmérést, kivéve néhány tanintézményt, ahol kevés volt a diák – esetükben is sok a bizonytalanság. Kiss Imre szerint az iskolák minden bizonnyal a lehető legtöbbet megtesznek az egészségügyi előírások betartása érdekében, akár a helyi, megyei önkormányzat segítségével.

A főtanfelügyelő elmondta, a diákszervezetek, a szakszervezet, a szülők, a tanárok körében megoszlanak a vélemények a vizsgák megtartása kapcsán, vannak ellenzői és pártolói, de a kérdés már eldőlt, június 15-étől a nyolcadikosok vizsgáznak, 22-étől a középiskolai végzősök érettségiznek. Kérdésünkre, hogy a háromszéki iskolákban megvannak-e a feltételek a felkészítők megtartására, amire a minisztérium egységesen a június 2–12. közötti időszakot jelölte ki, az elöljáró elmondta, a felkészítő órák nem kötelezőek, ezért az iskolák előzetesen megkérdezik az érintett diákokat, hogy kik szeretnének részt venni és a válaszok alapján osztják be az osztálytermeket, s készítik el az órarendet erre a két hétre. A nyolcadikosoknál három tantárgyból tartanak felkészítőt, az érettségi esetében több tárgyról van szó, ezért bonyolultabb a szervezés, de az egészségügyi biztonság megteremtése is, mert vélhetően a kijárási szigorítások lazítása után ez a korosztály többet jár el otthonról – mondotta. Kiss Imre úgy véli, ha lesznek távol maradók, akik nem mennek el a felkészítőkre, érdemes lenne videófelvételt készíteni az órákról, hogy mindenkinek adott legyen a lehetőség ezek követésére. Ahhoz, hogy részleteiben megoldjanak már most valamit a vizsgákkal kapcsolatban és az végleges is legyen, ismerniük kellene a rendszerszintű intézkedéseket és ahhoz igazítani a lépéseket – szögezte le a főtanfelügyelő.

Kiss Imre közölte – a diákok digitális eszközökhöz való hozzáféréséről az oktatási minisztérium felmérést készít az iskolák és a tanfelügyelőségek segítségével, a háromszéki helyzetről összeállított pontos kimutatást hamarosan ismertetik. Addig is feladatul kapták, hogy az iskolákkal és az önkormányzatokkal közösen biztosítsanak informatikai eszközöket a diákok számára a hátrányos helyzetű közösségekben. Kovászna megye tanfelügyelősége egy hétfőn közzétett felhívásban a helyi önkormányzatokhoz, gazdasági szereplőkhöz, jogi és fizikai személyekhez fordul, hogy lehetőségeik szerint támogassák az iskolákat vagy személy szerint a szűkös anyagi helyzetben lévő családok gyermekeit kommunikációs eszközökkel.