Nem találják a vérmedvéket

Papolcon id. Benedek Dezső gazdaságában egy disznót sebesített meg a vérmedve. A sertés túlélte a támadást, de másnap gazdája levágta, féltek, hogy a karmolásokkal, marcangolással valamilyen fertőzést adott át az állatnak. A közel százkilós disznót végül kutyák eledeleként hasznosították, a fertőzésveszély miatt húsát nem merték megenni.

Az eset múlt héten történt. Éjfél környékén a gazda szomszédja hallotta, hogy az ólban visít a disznó. Telefonon értesítette a disznó tulajdonosának fiát, Benedek Csabát, hogy baj lehet. A fiatalember kiment, és ő is észlelte a szokatlan mozgást, hangokat az ólban. Felkeltette édesapját és ketten közelítették meg a gazdasági épületet. A medve épp akkor mászott ki az ablakon – ha korábban érnek oda, és az ólban „tetten érik” a vadat, talán ők sem úszták volna meg sebesülés nélkül – számoltak be a családtagok. Mindeközben a medve három jókora bocsa a kerítés mellől figyelte az esetet. A csendőröket is a helyszínre hívták, de a medve a füle botját sem mozdította a riogatásra. Még néhány órán át a kertben maradt, mielőtt elcammogott volna. De nem ez volt az egyetlen támadás a Benedek portán. Másnap újra szerencsét próbált az éhes vadállat, ezúttal a tyúkok szállását célozta meg. Az ablakon ő maga nem fért be, így a két bocsát tette be a tyúkólba. A kismackók nem érték el az ülőfákon gunnyasztó tyúkokat, de elkapták a kotlót, széttépték, megették, még az anyjuknak is dobtak belőle az ablakon keresztül – számolt be Benedek Csaba. A garázda medve a következő éjszakákon Csaba cégénél a gabonaraktárba tört be, a kukoricás zsákokat forgatta fel, a gabonából lakmározott. Hiába hívták újból a csendőröket – akiket eddigre már személy szerint ismertek –, a medve nem fél petárdától, szirénától, nem lehet kihajtani a faluból. Tyúkot, disznót, bármit megeszik. A hárombocsoson kívül Papolc felső felében egy másik, kétbocsos medve garázdálkodik, de ez félénkebb. Két hete hajtják a medvéket, de nem bírnak velük – mondta Benedek Csaba, aki maga is vadász.

Két napja nem látták Papolcon a vérengző medvét, de tegnap reggelre Barátoson újból disznót ölt. Porzsolt Balázs gazdaságába tört be, de nem az ajtón vagy az ablakon keresztül, hanem a cserepeket dobálta le az épületről, s a tetőn mászott be. Ugyanakkor éjjel a szomszédságban – összesen négy portáról – tyúkot, nyulakat ölt meg. Még a saját udvarán is látta az anyamedvét a három bocsával – mondta el Tánczos Szabolcs polgármester. Időközben az is kiderült, hétfő éjjel, mikor Papolcról Barátosra vándorolt, a Hármashíd mezőrész közelében egy esztenán juhokat „vert földhöz” a vándorló medvecsalád.

Megérezték vesztüket, eltűntek

Benedek Csaba elmondta: a térségben vadgazdálkodást folytató vadásztársaság, a Katrosa vadászegyesület mindkét anyamedvére – a kétbocsosra és a hárombocsosra is – megkapta a kilövési engedélyt. Lesik, de eddig nem került a puskacső elé – tudtuk meg a vadásztól.

Kis Attila, a vadászegyesület vezetője érdeklődésünkre elmondta: valóban vasárnap reggel tíz órakor kapták meg a két kilövési engedélyt. Azóta folyamatosan keresik a szóban forgó két medvét, de mintha megérezték volna vesztüket, eltűntek.

A fővadász elmondta, az engedélyek a zágoni vadászterületre szólnak (Papolc is ide tartozik), így Barátoson nem lőhetik ki a medvét. Viszont Zágon környékén több medvét is számon tartanak, ezek a mezőkön, de a falu közelében is mozognak. Csak hétfőn késő délután hetet láttak a környéken. Meglőhették volna, de biztosak akarnak lenni, hogy a Papolcon garázdálkodó két medvét lövik ki. Ha tévednek, nem oldódik meg a gond, egy fiaskó miatt az újabb engedélyek megszerzése is további akadályokba ütközhet – részletezte Kis Attila.