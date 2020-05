A Boldog Özséb-plébániatemplom a két ingatlan felújítására a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárságánál pályázott sikeresen, és a hívek is adakoztak. A Béke utca 34. szám alatt, a Molnár Józsiás parkkal szembeni, a rendszerváltás előtt és azután is évekig orvosi rendelőként használt ingatlanokon évtizedekig nem történt főjavítás, ezért az egyház nem hosszabbított szerződést az orvosokkal és a teljes felújítás mellett döntött.

Az egykori Szentiványi-ház egyik jellegzetes épülete a céhes városnak, amelyhez pajkos anekdoták is kötődnek. A háznak és tornyának érdekes története van. A felújítás alatt álló kúria a Szentiványi család otthona volt, Szentiványi Árpád ügyvéd (1866–1926) és felesége, Szentiványi Árpádné Bartha Gizella (1859–1947) lakott benne. Nem lévén utódjuk, a feleség az ingatlant végrendeletében a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegyének adományozta, akik pedig a rendszerváltás után átadták a kézdivásárhelyi római katolikus egyháznak. A már felújított toronyszoba egykor a férfiak szobája, „pipatórium”, kártyaszoba volt. A szájhagyomány szerint ez volt a ház urának birodalma. A toronyszobába igen keskeny lépcső vezetett fel, ugyanis a ház asszonya (más források szerint a tulajdonos anyósa) igen terebélyes nőszemély volt, akit, hogy ne zavarjon, így tartottak távol a férfimulatságoktól.

Az épületekben az államosítás után az állami gazdaság működtetett irodákat és étkezdét, majd száz férőhelyes bölcsődét, később kör-, majd családorvosi rendelőket rendeztek be itt.

Az ingatlan most a Boldog Özséb-plébániához tartozik. Mivel a templomhoz tartozó közösségeknek nincs elegendő termük, kicsi a templom és a körülötte levő rész, a felújítás lehetővé teszi, hogy a közösségi programokat oda költöztessék át, ott szervezzék meg. A Boldog Özséb Közösségi Ház két felújított épületében a nem közvetlenül a templomhoz kötött programoknak is szívesen helyet biztosítanak, idősek klubját, baba-mama klubot, nőszövetséget és cserkészetet is befogadnak majd. Ami a templomhoz kötődik – elsőáldozás, bérmálás vagy szentségimádás –, azt körülötte tartják meg a továbbiakban is. Az egyik épületben ebédlőterem és korszerű konyha is készült. Tegnap jártunk a közösségi háznál, ahol Gergely Gábor kántor éppen a kovácsoltvas nagykaput festette le. A rövid terepszemlén azt tapasztaltuk, hogy már csak a parkosítás maradt hátra.