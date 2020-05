Elnéptelenedtek a patikák

Az emberek megértették a távolságtartási szabályokat, és be is tartják azokat, nem jönnek be egyszerre többen az utcáról, kivárják kint, amíg sorra kerülnek – közölte lapunk érdeklődésére Kovács Sándor, az Adonis gyógyszertár vezetője. – Kezdetben, márciusban volt egy nagy roham, amikor rengetegen jöttek egyszerre, próbálták feltölteni a házipatikákat, most azonban napról napra kevesebben térnek be, ilyen gyenge forgalmunk sok éve nem volt már. Különösebb óvintézkedéseket nem vezettünk be, hiszen eddig is üveg mögül szolgáltuk ki az ügyfeleket. Gyakrabban mosunk fel, fertőtlenítőnk és védőmaszkunk is van, de a gumikesztyűt egész nap nem tudjuk hordani, ezért sűrűn mosunk kezet, azt is inkább szappannal, mert az alkoholos készítmények nagyon kiszárítják a bőrt, és az sem jó. Nem tudom, meddig tartható ez az állapot, már nagyon érződik a pénztelenség. A gyógyszerhiány sem oldódott meg, öt-hat olyan orvosság is van, amihez nem lehet hozzájutni – köztük a pajzsmirigybetegek számára nélkülözhetetlen Euthyrox –, de ez csak véletlenül esik egybe a koronavírus-járvánnyal, lényegében már az év elejétől akadozott az utánpótlás. Nyitott kérdés, hogy mi következik, mit várhatunk május 15-e után és a következő hónapokban...