Enyhe bírság erős magyarellenességért /Frissítve/

Az elöljárót a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat jelentette fel, amelynek beszámolója szerint a Realitatea TV 2019. március 8-i, Cozmin Guşă által vezetett România 2019 című adását „a magyarellenesség, a súlyos diszkriminatív kijelentések jellemezték. A műsor fő témája a Kovászna, Hargita és Maros megyei magyarok helyzete volt, és az RMDSZ, mint politikai párt gyalázása. A meghívottak között volt a magyarellenességéről jól ismert Dan Tănasă, Ilie Şandru, Aurelian Bădulescu, Octavian Hoandră és Petrişor Peiu. Aurealian Bădulescu a műsorban kiemelte, a románok helyzete nagyon nehéz az említett megyékben, mivel azoknak a hazátlan, szerencsétlen magyarokkal kell együtt élniük. Hangsúlyozta, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád nem ember, hanem egy semmirevaló hazátlan, aki nem tudna megjelenni egy román adásban, mivel nem ismeri a román nyelvet. Az adásban azzal ironizáltak a meghívottak, hogy ezentúl angolul vagy franciául kell beszélniük, hátha úgy a magyarok is megértik a diskurzust. Az RMDSZ vezetőit közveszélyes bűnözőknek (criminali) nevezték. Az adásban tett kijelentések szerint, Kovászna, Hargita és Maros megyében kötelező a magyar nyelv még egy takarító esetében is. A teljes adást végigkísérte a magyarellenes hangulat, a félretájékoztatás, a nézőket pedig folyamatosan a magyarok ellen uszították.”

A jogvédelmi iroda vezetője, Benkő Erika képviselő üdvözölte a Diszkriminációellenes Tanács döntését, de kevesli a bírság összegét, mert „félreérthetetlenül magyarellenes volt az egész adás légköre, félelmet keltett a magyar közösség tagjaiban”, és úgy véli, hogy a magasabb bírságokkal lehetne megszüntetni vagy legalább csökkenteni a médiában megnyilvánuló gyűlöletbeszédet.

Ötezer lej rasszizmusért

Egyhangú döntéssel ötezer lejre bírságolta meg az Országos Diszkriminációellenes Tanács Vladimir Tismăneanut, a marylandi egyetem tanárát, aki korábban egy kerítésen ülő varjakról készített fotót osztott meg közösségi oldalán, azzal a szöveggel, hogy „Ţăndărei-i reptér. Minden járat törölve”. A professzor a bejegyzést rövid idő múltán törölte és bocsánatot is kért miatta. „Bocsánatot kérek a tegnap feltöltött helytelen, rasszista, és ami a legfontosabb, fájdalmat okozó mém miatt. (...) Amint rájöttem ennek rasszista töltetére, letöröltem (néhány perc alatt). Nem kifogás az, hogy nem Romániában élek, több kutatást kellett volna végeznem, és rá kellett volna jönnöm, hogy ez egyáltalán nem vicces. Semmilyen mentségem sincs. Tanulok ebből az esetből, a jövőben jobban odafigyelek" – írta. Ennek ellenére két és félszer akkora bírságot kapott, mint Aurelian Bădulescu bukaresti alpolgármester, aki (másokkal együtt) egy egész tévéműsorban szapulta a magyarságot, és ezért egyáltalán nem kért bocsánatot. A diszkriminációellenes tanács indoklása szerint a bírság kiszabásakor az enyhítő és a súlyosbító tényezőket is figyelembe vették: a bejegyzés törlését és a bocsánatkérést, illetve az üzenet tartalmát, sőt azt is, hogy Tismăneanu a totalitárius rendszerek elemzésének szakértője.