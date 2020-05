Néprajzi dokumentumfilm

A Kovászna Megyei Művelődési Központ csütörtökön 20 órától az intézmény Facebook oldalán (facebook.com/cultcov.ro) vetíti dr. Kinda István néprajzkutató és Vargyasi Levente fotográfus, dokumentumfilmes A sár mesterei című néprajzi dokumentumfilmjét.

A nagyborosnyói cigány közösség egy része még műveli a téglavetés hagyományát, az emberi erővel, kézzel formázott cigánytégla azonban egyre inkább teret veszít az ipar által gyártott építőanyagokkal szemben. Ez lehet az egyik oka annak, hogy lassan ez a mesterség is kihalófélben van. A film a nagyborosnyói Mocsel József személyén keresztül ismerteti meg a nézőt a téglavetés munkafolyamatával és mestereinek sorsával.

A mintegy 15 perces kisfilm eredetileg egy kiállítás mozgóképes illusztrációjaként látott napvilágot, önmaga értékei mellett azonban azt is fontos tudni, hogy ez az alkotás hívta életre a Megyei Művelődési Központ néprajzi dokumentumfilmes programját.

Röviden

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS az utolsó két napra még egy telefonszolgálatot indít segítségképpen azoknak, akik nehezen boldogulnak a nemzeti régiókért polgári kezdeményezés elektronikus aláírásának kitöltésével. 10-14 óráig a 0799 975 717-es, 10-19 óráig pedig a 0746 833 944-es telefonon segítenek aláírni a kezdeményezést.

ÚTLEZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön elkezdik a munkálatokat az Ág utca harmadik szakaszán, a Császár Bálint utca és Füzes utca között. A felújítási munkálatok miatt a forgalmat az említett szakaszon az útkereszteződések kivételével lezárják. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata ideiglenes parkolóként kijelölt egy területet, ami a Gyár utcából közelíthető meg és az Urban Locato Kft. udvarán áthaladva a következő udvarrészen, a Gyár utca, a Császár Bálint és az Ág utca közötti területen található.

ÁRAMSZÜNET. Bereckben pénteken 10-16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos ügyintézés dokumentumait az aici.gov.ro oldalon lehet benyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben meg kell adni egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: a 16. életévüket betöltő gyerekek továbbra is meg fogják kapni a juttatást, a tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell csak benyújtani.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. A szükségállapot ideje alatt biztosított sürgősségi fogászati ellátás körzeti hívószámai a következők: Sepsiszentgyörgyön 0770 590 797, Kézdivásárhelyen 0770 591 080, Kovásznán (és Bodzavidéken) 0770 591 303, Baróton 0770 590 960.

Sepsiszentgyörgyön a Szász Dent is vállal sürgősség ellátást az 1918. december 1. úti I-es tömbház F lépcsőházában található klinikán előjegyzés alapján. Telefon: 0766 698 161. A Sport utca 3. szám, 1/I/1. szám alatti Oral Care rendelőben naponta 8–20 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0746 046 848, 0267 708 465.

Felvételi a Kisszemináriumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételit hirdet a 2020/2021-es tanévben induló IX. osztályának 28 helyére azon fiúknak, akik sikerrel elvégzik/elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2020. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket. Várják mindazok jelentkezését, akik a Főegyházmegye központjában, történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, és ezzel párhuzamosan – az arra hivatottak – kántori oklevelet is szeretnének szerezni. Szintén opcionálisan intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német) is biztosít az iskola azoknak, akik ezt szabadidejük rovására vállalják. A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre. Lehetőségük van ösztöndíjak megpályázására és elnyerésére (tanulmányi eredmény, magaviselet, szociális helyzet alapján), s ugyanakkor az intézmény évi 8 iskola és otthon közti útiköltséget is megtérít.

A koronavírusos világjárvány miatt változások történtek a felvételivel kapcsolatosan. Az iratkozni szándékozókat a plébánosok kell jelentsék a 0740 062 966-os telefonszámon, és legkésőbb május 15-ig ők kell elküldjék beszkennelve a jelentkező személyazonossági igazolványát, valamint születési bizonyítványát a http://gmgkdirector@gmail.com e-mail-címre, a tanuló és a szülő(k) telefonszáma, e-mailcíme, Facebook stb. elérhetősége kíséretében. A beiratkozással kapcsolatos egyéb tudnivalókról (anyanyelvi próba, képességvizsga) személyesen a fenti telefonszámon lehet érdeklődni.

Segítség egészségügyben dolgozóknak

A világjárvány nehéz időszaka alatt, az egészségügyben dolgozók számára egyéni online szupervíziót hirdetnek a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet Tudományi Kar, Szupervizor Szakirányú Képzésének idén végzős erdélyi hallgatói. A szupervízió egy olyan intervenciós technika, amely a szakemberek hivatásgondozását tűzi ki céljául, nemcsak a segítőszakmákban, de bármilyen más területen dolgozóknak. A világjárvány kitörése sokunk mentális egészségét veszélyeztetheti, ezért számos lelkisegély-szolgálat bevetette magát, hogy ingyenes szakmai segítséget nyújtson a krízishelyzetben levőknek. A folyamat időtartama: alkalmanként 60 perc, kéthetente a világjárvány ideje alatt. Módja: internetes online videós eszköz: pl. skype, whatsapp, stb. megegyezés szerint. Részletek: romkat.ro/wp-content/uploads/2020/04/szupervizioEUfelhivas.pdf

Képernyő

TVR2. Ma 13 órától: Brassó megyei napórák (I. rész) - A napórás sorozat 21. része a Brassó megyében található napórákat mutatja be. Akárcsak Brassó városában, a megyéhez tartozó falvakban is elsősorban a szászok készítettek napórákat. Kivétel ez alól Barcaújfalu, de ott is a szász kapcsolat révén került napóra a magyar evangélikus templomra. Fenyősön pedig egy 25 éve készült, de azóta már eltűnt napóra nyomaira bukkanunk. Végül régi iratokból tudjuk meg, hogy 500 évvel ezelőtt a törcsvári kastélyon is volt egy napóra, amelynek mára már nyoma sincs.