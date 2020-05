Ionuț Stroe ifjúsági és sportminiszter szerint egyelőre csak a szabadtéri sportokról és felkészülésről beszélhetünk, versenyekről és mérkőzésekről még nem. A tárcavezető elmondta: „A sportbázisok csak a hivatásos sportolók, az élvonalbeli csapatok és a válogatott versenyzők előtt nyílnak meg. A kerékpározás és a futás bárkinek, bárhol az országban engedélyezett lesz május 15. után, viszont háromnál többen nem lehetnek egy csoportban.”

A minisztérium a napokban rendeletet adott ki, amelyben részletezik a hivatásos sportolóknak és csapatoknak előírt edzőtábori feltételeket. Eszerint minden szakszövetség vagy klub a felkészülést saját vagy bérelt sportbázison kezdheti el, továbbá a csapatok és a szakmai stábok a szabályoknak megfelelően, elszigetelten végezhetik az edzéseket.

A rendelet szerint a sportolók és a stáb tagjai csak abban az esetben vonulhatnak edzőtáborba, ha ezt megelőzően 14 napos házi elkülönítésben voltak, valamint ha a vírustesztjük negatív lett. Az edzőtáborokat kiszolgáló személyzet 14 napos körforgásban dolgozhat, vagyis két hétig nem hagyhatják el az edzőtábort, és nekik is kötelező a vírustesztelés. A sportminiszter szerint a teszteket a kluboknak vagy a szakszövetségeknek kell biztosítaniuk.

Stroe szerint a felkészülésnek várhatóan négy szakasza lesz: az edzésekre való felkészülés, az egyéni edzések, a kiscsoportos edzések és végül a közös edzések időszaka. Ebben a periódusban – a kötelező orvosi vizsgálatokat leszámítva – a sportolók és az edzők nem hagyhatják el az edzőtábort. A bajnokságok és a versenyek csak akkor kezdődhetnek újra, amikor a sportolók túl lesznek az ehhez szükséges felkészülési időszakon.

„Többoldalas, szabályokat tartalmazó hivatalos levelet kapott minden klub, vagyis a folytatáshoz mindenképp be kell tartani az előírásokat, viszont ez nagyon nehéz feladat lesz. Két hétre olyan szállást kell találnunk, amely közel van a sportbázishoz, biztosítanunk kell a szakácsokat és az egyéb személyzetet is. A játékosoknak gyakran kell kezet mosniuk, a maszk viselése az edzéseken is kötelező. A csapatorvossal már egyeztettünk, hogy szerezze be a lázmérőket és ami még szükséges. A számtalan feltételből csak néhányat említettem, emellett még rengeteg van, viszont nem csak a Sepsi OSK, hanem valószínűleg a klubok többsége nagyon nehezen tudja mindegyik szabály betartását biztosítani. Bár az edzések újrakezdését számottevő feltétel szabályozza, továbbra is bizonytalan a bajnokság és a Román Kupa folytatása” – nyilatkozta lapunknak Hadnagy Attila.

Fotó: Henning János

UEFA-licencet kért a Sepsi OSK

A háromszéki csapat ügyvezető igazgatója azt is elmondta, nemzetközi licencet kértek a következő idényre, azonban az Európa-liga-selejtező kiharcolásához szükséges a kupagyőzelem. Amennyiben döntőbe jutnának, és a finálét a FCSB ellen elveszítenék, a csapat mégis szerepelhetne a második számú európai kupasorozatban, amennyiben a fővárosi klub megnyeri a bajnokságot.

A Román Labdarúgó-szövetség egyelőre az elődöntők párosítását sem sorsolta ki, csak arról döntött, hogy a legjobb négy között oda-vissza vágó helyett egyetlen mérkőzésen dől majd el a továbbjutás. Mivel a kupában a FCSB mellett három alsóházi csapat – a Sepsi OSK, a Dinamo és a Jászvásári Poli – van versenyben, Románia négy nemzetközi kupahelyére még nyolcan pályáznak.

Az élvonalbeli bajnokság felsőházából a Medgyesi Gázmetán nem kért és nem is kaphat UEFA-licencet, mivel a Szeben megyei klub csődvédelem alatt áll, így a Kolozsvári CFR, a Craiova, az Astra Giurgiu és a FC Botoșani reménykedhet a következő idényben a nemzetközi kupaszereplésben.

A versenysorozatok folytatásáról egyelőre nem döntöttek, azonban a Hivatásos Labdarúgó Liga legutóbb úgy határozott, hogy négyhetes felkészülési időszak után június 13-án lehetne ismét mérkőzéseket rendezni. A felsőházi rájátszásban még nyolc, az alsóházban 12 forduló van hátra a 2019–2020. évi szezonból, emellett pedig a Román Kupa-elődöntőknek és -döntőnek is időpontot kell találni.

Ha a legrosszabb forgatókönyv érvényesülne, és nem tudnák befejezni a pontvadászatot és a kupasorozatot sem, akkor az UEFA határozata értelmében a bajnoki tabella alapján kell kijelölni valamennyi Bajnokok Ligájában és Európa-ligában induló csapatot. Ha nem lesz kupadöntő, a második és harmadik helyezett mellett a negyedik, azaz az anyagi gondokkal küszködő Astra Giur­giu indulhat az Európa-ligában – amennyiben megkapja a licencet. Jelenlegi állás szerint a Kolozsvári CFR a Bajnokok Ligájában, a FCSB, a Craiova illetve a kupagyőztes az Európa-ligában vitézkedhetne.