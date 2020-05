Sportvilág

A koronavírus-járvány a teniszezők versenynaptárát is alapvetően átírta, számos kisebb viadal mellett többek között elmarad a wimbledoni Grand Slam-torna, míg a normális menetben azt megelőző francia nyílt bajnokságot szeptemberre halasztották, az augusztus végén kezdődő US Open lebonyolítása pedig még képlékeny. A 33 éves Nadal gyakorlatilag már nem számol az idei folytatással, úgy kalkulál, hogy a jövő év eleji ausztrál bajnokság lesz a következő verseny, amelyen elindul.

Autósport. A koronavírus-járvány ellenére Oroszországban július 3. és 11. között megtartják a hagyományos Selyemút Ralit. A szervezők keddi bejelentése szerint külföldieket is várnak a nagy múltú viadalra, amely a moszkvai Vörös térről rajtol, és bő egy héttel később Kazanyban fejeződik be. A kínai selyemáruk Európába szállítására szolgáló egykori kereskedelmi útvonalról elnevezett verseny Oroszországon kívül eredetileg Kazahsztánt és Kínát is érintette volna, a koronavírus-járvány miatt azonban végül teljes egészében orosz földön zajlik a rali.

Kerékpározás. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) kedden kijelölte a Giro d’Italia, a Vuelta a España és az öt legnagyobb egynapos viadal új időpontját. A módosított versenynaptár szerint az olasz és a spanyol körverseny fedné egymást, ugyanis a Giro október 3-ától 25-éig tartana, míg a Vuelta október 20-án venné kezdetét és november 8-án érne véget. A legnagyobb egynapos futamokból négyre szintén októberben kerülne sor, a kivételt a Milánó–Sanremo jelenti, amely a mostani tervek szerint augusztus 8-án lenne. A Liége–Bastogne–Liége október 4-re, a flandriai körverseny október 18-ra, a Paris–Roubaix október 25-re, a lombardiai körverseny pedig október 31-re került.

Súlyemelés. Visszavonul Ilja Ilin kazah súlyemelő, aki két olimpiai aranyérmet is nyert, győzelmeitől azonban később doppingvétség miatt megfosztották. Az olimpiai sportágakkal foglalkozó insidethegames.biz szakportál beszámolója szerint a 31 éves versenyző azzal indokolta döntését, hogy a koronavírus-járvány miatt nem tud megfelelően készülni, ráadásul még a jövő évi olimpia megrendezése is bizonytalan. Hozzátette: korábban imádta a sportágat, és azt, hogy átadhatja az embereknek az energiát, mára azonban ez megváltozott. A világ legjobbjának négyszer is megválasztott Ilin a 94 kilogrammos kategóriában Pekingben, majd Londonban is nyert, azonban a doppingminták 2016-os újraelemzésekor kiderült, mindkét alkalommal stanozol volt a szervezetében. Mivel a két esetet összevonták, ezért eltiltása után még ott lehetett volna Tokióban, ugyanakkor nem lett volna könnyű helyzetben, mivel a kazahoknak több mint tíz doppingvétségük volt a közelmúltban, ezért nemenként csak egy sportolót nevezhetnek a játékokra.