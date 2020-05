Mindennapi választásaink

Előző írásunk

Az anya- és csecsemővédelmet érintő korszakalkotó felfedezését dr. Semmelweis Ignác 1847-ben tette ismertté az orvosi szakma számára. Megállapítása szerint a gyermekágyi lázat fertőzés okozza. Kidolgozta a védekezés eszközeit is. Ezzel lett az anyák igazi megmentője, védelmezője. Ő vezette be a fertőtlenítőszerrel végzett kézmosást a betegek vizsgálata alkalmával, illetve a kötelező ágyneműcserét minden beteg után. Felismerte, hogy a betegségek kezelése mellett a megelőzés is nagyon fontos. Felelősen gondolkodó emberek ebből kiindulva indították el Magyarországon több mint száz éve a védőnőképzést. Ma már tájainkon csak az idős emberek emlékeznek rá, hogy kik is voltak ők.