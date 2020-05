VÉGE A JÓINDULATNAK. Klaus Iohannis román államfő magyarellenes kijelentései után a Krónika napilap és a Maszol.ro portál is áttért az államfő nevének romános írására. (A Háromszék ezt már 2016 tavaszán, Tőkés László kitüntetésének visszavonása után megtette.) Korábban mindkettő következetesen németesen, Johannisnak írta az államfő nevét, a Krónika keddi vezércikkében említi is, hogy a szerkesztőség gesztust próbált tenni az államfő felé, és le akart számolni azzal a típusú totalitárius eszmével, hogy az állam szabná meg, írná át az egyén identitását. „Úgy véljük, elérkezett a pillanat, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek, az i-re pedig felkerüljön a pont: lapunk ezentúl Iohannisként tünteti fel a román elnök nevét, ahogyan azt az érintett hivatalosan használja. Rászolgált erre” – írja a lap. Klaus Iohannis még 2014-es elnökké választásakor a nagyszebeni Turnul Sfatului tévében adott magyarázatot a neve írásmódjára. Elmondta: családja több mint ötszáz éve Johannisként írta a nevét, de születésekor a román anyakönyvvezető megtagadta, hogy németesen vezesse be a nevet az anyakönyvbe, így lett hivatalosan Iohannis. „Az iratokban I-vel maradtam, de az is én vagyok, aki J-vel írja a nevét. A magánlevelezésemben J-vel írom alá a nevemet” – magyarázta. A riporter kérdésére, hogy miért nem változtatta vissza a nevét, miután erre lehetősége nyílott, a politikus a bürokratikus eljárásra hivatkozott, és kijelentette: noha lett volna ismerőse a nagyszebeni városházán, nem látta időszerűnek a névváltoztatást. A városházi ismerőssel arra utalt, hogy 14 éven át ő volt Nagyszeben polgármestere. (MTI)

MEDVE GARÁZDÁLKODOTT FARCÁDON IS. Három juhot ölt meg a medve keddre virradóan a Hargita megyei Farcádon egy gazda udvarán. A helybélieket a RO-ALERT rendszeren figyelmeztette a veszélyről, miután a gazda a 112-es egységes hívószámon kért segítséget. Egy rohammentős és egy rendőri egység is kiszállt a helyszínre, de mire kiértek, már nem találták ott a nagyvadat. Felsőboldogfalva község polgármestere, Sándor József azt mondta: a medve két juhot megölt, egy harmadik pedig eltűnt, azt vélhetően magával vitte. Az elöljáró szerint idén ez az első ilyen eset, tavaly azonban több medvetámadás is volt a község falvaiban. (Agerpres)