Újraindult a migráció Olaszországban

Újabb kisebb lépést tett Sepsiszentgyörgy önkormányzata a hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatását célzó, múlt évben támogatást nyert program végrehajtása terén. Márciusban aláírták a Szépmezőn, valamint a Csíki negyedben létesítendő sporttelepekre vonatkozó finanszírozási szerződéseket. A városi képviselő-testület múlt csütörtöki ülésén a területek közvagyonba vételét is jóváhagyta, így az ezeket illető közbeszerzési eljárások meghirdetésével hamarosan indulhat a beruházások műszaki terveinek elkészítése. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint a tervezési szakaszt az év végéig biztosan le lehet zárni, és a kivitelező kiválasztására is kiírhatják a versenytárgyalást. Ha minden jól megy, az európai uniós forrásokból finanszírozott két beruházást – melyeket 2023 végéig kell lezárni – a jövő év folyamán meg is valósíthatják.