Újabb kisebb lépést tett Sepsiszentgyörgy önkormányzata a hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatását célzó, múlt évben támogatást nyert program végrehajtása terén. Márciusban aláírták a Szépmezőn, valamint a Csíki negyedben létesítendő sporttelepekre vonatkozó finanszírozási szerződéseket. A városi képviselő-testület múlt csütörtöki ülésén a területek közvagyonba vételét is jóváhagyta, így az ezeket illető közbeszerzési eljárások meghirdetésével hamarosan indulhat a beruházások műszaki terveinek elkészítése. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint a tervezési szakaszt az év végéig biztosan le lehet zárni, és a kivitelező kiválasztására is kiírhatják a versenytárgyalást. Ha minden jól megy, az európai uniós forrásokból finanszírozott két beruházást – melyeket 2023 végéig kell lezárni – a jövő év folyamán meg is valósíthatják.

A múlt csütörtöki ülésen a testületi tagoknak arról kellett dönteniük, hogy a sporttelepek létesítésére kijelölt területek a város közvagyonába kerüljenek, illetve közhasznú jelleget kapjanak. E jóváhagyás nélkül a tervezési szakaszt nem lehetett volna elindítani. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk kérdésére elmondta, a pályázathoz – melyet tavaly, március utolsó napjaiban nyújtott be az önkormányzat – nem volt szükség műszaki tervre, csak a megvalósíthatósági tanulmányra, így akkor ezt nem készítették el. Amint arról akkor beszámoltunk, a program négyes tengelyéhez az önkormányzat egyszerre több pályázatot is benyújtott, így a városi mobilitási terv megvalósítását, valamint az Állomás negyedi tó rendbetételét célzót, és a már említett hátrányos helyzetű, elhanyagolt városrészek felzárkóztatására vonatkozót. A Csíki negyedben ugyanakkor e pályázatok révén újulna meg a Gödri Ferenc Általános Iskola szomszédságában található park is.

Ami a két sporttelepet illeti, Tóth-Birtan Csaba elmondta: a Csíki negyedben az egykori focipálya helyén alakítják ki azt, a Ferencváros utca szomszédságában. A terület több parcellából áll, melyeket az önkormányzat előzőleg visszaszolgáltatott, majd megvásárolt a tulajdonosoktól, most pedig közvagyonba kerültek. A területen az elképzelés szerint egy minifoci-, egy kosárlabda-, röplabda-, tollaslabda- és padbolpálya (utóbbi a lábtenisz egyik változata) kap helyet, illetve néhány pingpongasztalt is kihelyeznek. Ezen kívül lesznek kültéri fitneszeszközök is, amit az ott lakók is használhatnak, illetve egy játszóteret is létesítenek. Illemhelyet, sétányokat, zöldövezetet és közvilágítást alakítanak ki, padokat és biciklitárolókat helyeznek el. A létesítményt térfigyelő kamerákkal is ellátják. Szépmezőn – ahol a valamikori focipálya mintegy fele a helyszín – egy kisebb sporttelep jön létre, itt nem lesz sem röplabda-, sem padbolpálya. Tóth-Birtan Csaba ugyanakkor megjegyezte: az önkormányzat a következő tíz évben több beruházást is tervez Szépmezőn, szociális lakásokat, óvodát, közösségi házat létesítenének, s azt remélik, beruházásaik javítani tudnak az ott lakók komfortérzetén. Több elképzelés megvalósítását már elindították. A Csíki negyedben egyébként hasonló a helyzet, hiszen az említetteken kívül a Sepsi GAL akciócsoport révén egy közösségi központ létrehozását is tervezik a legnagyobb tömbház földszinti részén.

Ami a költségeket illeti, mindkét sporttelep kialakításának összköltsége meghaladja az 1,9 millió lejt, az uniós támogatás az összegek 98 százalékát fedezi. A határidők kapcsán Tóth-Birtan Csaba úgy véli, e két beruházás befejezhető 2023-ig. Arra számítanak, hogy a tervezés még idén megvalósul, s elindíthatják a kivitelezés közbeszerzését, és mivel kisebb munkálatokról van szó, a sporttelepeket jövő év folyamán ki is lehetne alakítani.