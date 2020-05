A szükségállapot bevezetése után sorra állt le a termelés Kézdivásárhely konfekcióüzemeiben, a két német tőkéjű gyár pedig kényszerszabadságra küldte varrodai részlegeinek a dolgozóit. Hétfőtől újra dolgozni kezdett a Secuiana Rt. és a cégcsoporthoz tartozó S’mode Rt., május 18-tól a New Fashion Rt. és a Zarah Moden Kft. is visszahívja alkalmazottjait.

Bakk-Vitális Mária Kingától, a két német tőkéjű ruhagyár vezérigazgatójától megtudtuk, hogy a kényszerszabadság ideje alatt számos óvintézkedést vezettek be annak érdekében, hogy alkalmazottjaik május 18-tól kezdődően teljes biztonságban dolgozhassanak. Ilyen óvintézkedésként, amíg tart a koronavírus-járvány, illetve fennáll a fertőzés kockázata, bevezetik a kétváltásos műszakot, hogy minél nagyobb legyen a távolság a dolgozók között. Ugyanakkor beszerezték a megfelelő mennyiségű arcmaszkot, kesztyűt, plexiüveg arcvédőt, illetve a szükséges fertőtlenítőszereket. Mint eddig, ezután is rendszeresen fertőtlenítik a gyárakat, az összes helyiséget, valamint a munkásokat szállító autóbuszokat is. Belső rendszabályzatban rögzítették azokat az intézkedéseket, amelyek célja minimálisra csökkenteni a COVID-19 vírussal történő megfertőződés rizikóját, ezeket a szabályokat az alkalmazottak kötelesek szigorúan betartani. – Természetesen nem az a célunk, hogy pánikhangulatot keltsünk – mondja –, hiszen a környéken élő emberek fegyelmezettségének köszönhetően Kézdivásárhelyen nincs fertőzés. Ezt a kis kényszermegállást kihasználtuk a gyárak karbantartási munkálatainak elvégzésére, új automata szabászgépeket szereltünk be, és beszereztük az induláshoz szükséges védőfelszereléseket. Bizakodunk abban, hogy lassan beindul az élet, megnyílnak az üzletek és visszatérünk a régi kerékvágásba – zárta szavait.

Dobra László, a Secuiana Rt. vezérigazgatója megkeresésünkre arról számolt be, hogy a cégcsoport mindkét kézdivásárhelyi nadrággyárában hétfőn újraindult a termelés, és mivel kevesen vannak, nem volt indokolt a két váltás bevezetése, mindkét gyárban megmaradt az egyváltásos, délelőtti műszak. Minden egyes termelőegység bejáratához kézfertőtlenítő palackokat szereltek, és a kapunál mindenkinek lázat mérnek. Mikor műszak után a munkások az autóbuszokra ülnek fel, a gépkocsivezetők szintén lázmérést végeznek. A gyár területén mindenkinek kötelező arcmaszkot viselni.