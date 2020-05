Kalandra hív a Varázsvonat!

A Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ egy új nevelési projektet indított a megye gyermekeinek, amelyre május 17-ig lehet jelentkezni. A legkisebbeket egy nem hétköznapi küldetés teljesítésére, egy varázsvonaton való utazásra hívják, hogy megmentsék a sárkány által uralt várost. Mindenkinek egy saját vagont kell elkészítenie, ugyanis minél több vagonnal rendelkezik majd a szerelvény, annál nagyobb a varázsereje, amely legyőzi majd az ellenséget. A gyermekek szüleikkel együtt hallgathatják meg a Varázsvonat meséjét a www.cjraecovasna.ro/hu/a-varazsvonat-elindult-csatlakozz-te-is/ oldalon, majd utólag mindenki elkészítheti a saját vagonját, amelyet egy általuk megfestett kő szimbolizál.

A programot főleg óvodásoknak találták ki, de iskolás gyermekek is jelentkezhetnek. Ha elkészült a „vagon”, fényképezzék le és küldjék el a proiectprescolari@gmail.com e-mail-címre, feltüntetve a gyermek nevét, életkorát, az óvoda/iskola nevét és csoportját, ahova jár. A fotókat a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ honlapján teszik majd közzé, a szükségállapot lejárta után a gyermekek által épített varázsvonat Sepsiszentgyörgy központjából indul majd útra. Erről a későbbiekben tájékoztatják majd az érdeklődőket.

A gyermekeket Sepsiszentgyörgy önkormányzata jutalomban részesíti a fáradozásaikért. A projekt egyik fő üzenete, hogy ha mindenki hozzáteszi a maga kis részét, közösen túlléphetünk a nehézségeken.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-ben ma 14.30-tól, az RTT-n vasárnap 9 órától, hétfőn 8 órától és kedden 22 órától: Kiss Zoltán lelkipásztor gondolatai. Lapszemle: Jó tudni; Napok hordaléka: Kovács Attila, Tóásó Imelda, Ambrus Izabella. In memoriam: Kányádi Sándor. Továbbra is elérhetőek a brassaimagyaradas.ro honlapon és a facebook.com/brassaitv oldalon.

Hitvilág

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK. Sepsiszentgyörgyön a szükségállapot idején a Krisztus Király-templomból hétköznap és vasárnap 17 órától a Facebookon, illetve a krisztuskiraly.ro honlapon közvetítenek élőben szentmisét. A Szent József-plébánia kápolnájából esténként 18 órától, vasárnap pedig 9 órától közvetítik a szentmisét a plébánia Facebook-oldalán.

Pályázat diákoknak

KISS LÁZÁR-EMLÉKDÍJ. Kézdivásárhely Helyi Tanácsának Kulturális és Oktatási Bizottsága testvértelepülésük, Mezőkövesd Város Önkormányzata felajánlásából idén is pályázatot hirdet a Kiss Lázár-emlékdíj – a magyar nyelvért odaítélésére. Olyan VIII. osztályt végzett diákok jelentkezését várják, akik tanulmányaik alatt kiváló eredményeket értek el a magyar nyelv művelése területén. Az esszé elbírálása mellett a nemzetközi, országos vagy megyei versenyeken elért eredményeket, illetve a részvételt, valamint minden olyan tevékenységet, amely a magyar irodalommal, nyelvvel és kultúrával kapcsolatos, figyelembe fogja venni a szakbizottság.

Az emlékdíjra kézdivásárhelyi oktatási intézményben tanuló diákok pályázhatnak egyoldalas (A4) terjedelmű esszével az alábbi idézet alapján: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.” (Kosztolányi Dezső) Személyes adataik (név, cím, iskola, osztály, telefonos és egyéb elérhetőségek) mellett be kell nyújtani egy összefoglalót mindazokkal az eredményekkel, tevékenységekkel, amelyekkel a pályázó az anyanyelv és irodalom területén a 2019–2020-as tanévben jeleskedett (helyi, megyei, országos, nemzetközi versenyek, rendezvények, iskolán kívüli tevékenység, önkéntes munka stb.).

A pályázatokat a nagyjuditbrigitta@gmail.com e-mail-címre lehet beküldeni június 5-én 12 óráig. Bővebb információk Nagy J. Brigittánál (telefon: 0726 233 518).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Sajtó utcai Transfarm (0267 315 136); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. A szükségállapot ideje alatt biztosított sürgősségi fogászati ellátás körzeti hívószámai a következők: Sepsiszentgyörgyön 0770 590 797, Kézdivásárhelyen 0770 591 080, Kovásznán (és Bodzavidéken) 0770 591 303, Baróton 0770 590 960.

Sepsiszentgyörgyön a Szász Dent is vállal sürgősség ellátást az 1918. december 1. úti I-es tömbház F lépcsőházában található klinikán előjegyzés alapján. Telefon: 0766 698 161. A Sport utca 3/1/I/1. szám alatti Oral Care rendelőben naponta 8–20 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0746 046 848, 0267 708 465. Szombaton és vasárnap 14–16 óráig a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bereckben ma 10–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

ÚTLEZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön elkezdték a munkálatokat az Ág utca harmadik szakaszán, a Császár Bálint és a Füzes utca között. A felújítási munkálatok miatt a forgalmat az említett szakaszon az útkereszteződések kivételével lezárták. Sepsiszentgyörgy önkormányzata ideiglenes parkolóként kijelölt egy területet, amely a Gyár utcából közelíthető meg, és az Urban Locato Kft. udvarán áthaladva a következő udvarrészen, a Gyár, a Császár Bálint és az Ág utca közötti területen található.

A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos ügyintézés dokumentumait az aici.gov.ro oldalon lehet benyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben meg kell adni egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: a 16. életévüket betöltő gyermekek továbbra is meg fogják kapni a juttatást, a tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell csak benyújtani.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MÓDOSULT A HATÁRIDŐ. Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések leadási határideje október 30-ra módosult. Az új határidő szerint az igénylések utolsó postára adási dátuma: 2020. október 30.