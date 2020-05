Annak idején a kommunista hatalom fejpénzért eladta a szászokat a Német Szövetségi Köztársaságnak. A sors fintora, hogy 2020-ban Johannis, a románok elnöke a románokat adja el Németországnak, Ausztriának: idősgondozónak, spárgaszedőnek, kórházi ápolónak. Úgy látszik, a románok nemcsak koldulnak, rabolnak, fosztogatnak, hanem dolgoznak is. És mindezt úgy, hogy ez a munkaerőexport nemcsak a legelemibb higiéniai feltételeket, de az állam által kihirdetett és a köznépen szigorúan számon is kért katonai rendeleteket sem tartja be. A megoldás: Ionapot, pé-szé-dé.

Lassan lejár a koronavírus-járvány is. A gazdaságot valahogyan újra kellene indítani, hiszen a vírus után is élni kell. De hogyan? Mit kellene csinálni? Azt gondoltuk, hogy a Dragnea féle PSD-nél nincs alább. De a román politika, mint mindig, erre is rácáfol, s a Johannis-féle PNL, lám, lendületből előz. Félünk, nehogy a román nép gyanút fogjon? Hát ott van: Ionapot, pé-szé-dé.

Egyre több adat lát napvilágot az elnök nem éppen rózsás múltjáról? Adjunk piros-fehér-zöldre festett gumicsontot a népnek. Eddig is boldogan rágta: Ionapot, pé-szé-dé.

Közben folyik az erdőirtás. A járvány alatt zavartalanul folyik az erdők exportálása. Erről is mind több kényelmetlen információ kerül napvilágra. Erre is van magyarázat: Ionapot, pé-szé-dé.

A PNL népszerűsége 3 hónap alatt 47 százalékról 33-ra esett, a PSD és a Pro România népszerűsége nő. Dühösek, félnek a politikusok, mert mihez fognak kezdeni, ha nem lehetnek képviselők, szenátorok? Tudnának egyáltalán valahol dolgozni, értenek valamihez? A speciális nyugdíjig még esetleg várni kell? Ionapot, pé-szé-dé.

Egyes elemzők (például Cristian Popa, a Román Nemzeti Bank szakértője) szerint az államháztartási hiány akár a GDP 10 százalékáig is elérhet. Hatalmas deficit ez. Hogyan lehet a gazdaságot újraindítani, felpörgetni, ha nem építettek autópályákat, iskolákat, kórházakat? A klientúrát kiszolgálni, a speciális nyugdíjakat kifizetni csak megszorítások révén elképzelhető: Ionapot, pé-szé-dé.

A pártok közti és a párton belüli marakodások is durvulnak. A PSD vadimistái máris a PSD-elnök torkának ugranak, hogy megsértették őket. Dăncilă felkelést hirdet a pártvezér ellen. Tăriceanu szintén támadja a románt gyengén beszélő elnököt („ugyanazt a 30–40 román szót ismételgeti”). Így ahelyett, hogy a 30 éve elindításra váró reformokra figyelnénk, majd ezekkel a pártközi csetepatékkal fogunk foglalkozni. Ezek egyetlen politikai krízissé állnak össze, és ezt is a köznép fogja megbánni. De a legfontosabb dolgot megoldjuk, Erdélyt minden áron megmentjük: Ionapot, pé-szé-dé.

110 millió euró gyűlt össze a házaikat elhagyó emberek büntetéseiből. Biztosan sokan megérdemelték a bírságot, de amikor a Szatmár megyében az utcára kiszabaduló disznója után futó nőt is 2000 lejre büntetik, akkor felmerülnek kérdések is a rend-őri túlkapásokról, az esetleges büntetési tervekről. A CNA (Országos Audiovizuális Tanács) figyelmeztet, hogy nem illik az ortodox egyházat bírálni, ha nem tartja be a katonai rendeleteket. De ezt is megoldja a Ionapot, pé-szé-dé.

A kórházak a vírusjárvánnyal kapcsolatos beszerzéseknél, ahol lehet, kerülik az egészségügyi minisztérium alárendeltségébe tartozó Unifarmot, Románia egyik legnagyobb gyógyszer- és orvosi segédeszköz-forgalmazóját, mert termékei drágák, és félnek a korrupciótól. Az állam 30 lejért vásárolja a maszkokat, amikor a kereskedelemben 3 lejért bárki megveheti azokat (a rendőrök szakszervezetének elnöke, Coarnă szerint). Ahelyett, hogy számolnánk és kellemetlen kérdéseket tennénk fel, inkább: Ionapot, pé-szé-dé.

A szükségállapot ideje alatt a minisztérium felügyeli minden, önkormányzati fennhatóság alatt álló egészségügyi intézmény szervezését és működését. Az ellenőrzést a minisztérium a kórházak vezetősége fölött a szükséghelyzet után is megtartaná. Hogy mit jelent ez? Gondoljunk csak a székelyföldi medvékre: milyen hatékonyan kezelik a bukaresti mindentudók ezt a kérdést. De erre sincs időnk figyelni, mert: Ionapot, pé-szé-dé.

Törvénytervezetet készítenek elő, amely szerint a CNA ellenőrizné a YouTube internetes csatornát és a hozzá hasonlókat, kiszűrendő a nemkívánatos tartalmakat. Az esetleges tiltakozást is tompíthatja a: Ionapot, pé-szé-dé.

Szerencsénkre nem kell kimondanunk, hogy nekünk nem elnökünk Klaus Johannis, ő maga mondja, hogy csak a románok elnöke. Így marad nekünk csak Ionapot, Johannis.

Szakács Béla, Sepsiszentgyörgy