Egy vérmedvével kevesebb Papolcon

Négynapnyi les után szerda este puskavégre került a Papolcon garázdálkodó vérmedvék egyike. Mint arról lapunk hasábjain is beszámoltunk, vasárnap óta – aznap reggel kapta meg a kilövési engedélyt a vadásztársaság – nem járt a faluba a háziállatok húsára rákapott vad. Szerda este azonban két gazdaságba is betört, tyúkokat ölt a medve. A falubeliek értesítették a vadászokat az újabb támadásról, a garázda medvét így szinte tetten érhették, és sikerült meglőni is a veszélyes vadat.