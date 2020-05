Az elmúlt években közel száz sepsiszentgyörgyi utcában sikerült korszerűsíteni a közvilágítást, a legtöbb helyen az oszlopokat is kicserélték, és az önkormányzat elképzelése szerint a jövő év végére a városban mindenütt teljesen új, takarékos és megbízhatóan működő lámpatesteket szerelnek majd fel – jelentett be online sajtótájékoztatóján Antal Árpád. A polgármester arról is beszámolt, hogy jelenleg Kilyénben zajlanak felújítási munkálatok, ezek lezárása után a város tizenkét utcájában kezdődik korszerűsítés.