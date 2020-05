Lépések a jövő színháza felé?

A marosvásárhelyi G. Caféban a Látó szépirodalmi folyóirat szervezésében zajló felolvasó-színházi előadás-sorozat kortárs drámákat mutat be, melyek között volt már olyan, amit nem az említett helyszínen láthatott a közönség, de olyan még nem volt, ami a virtuális térben készült volna. Amint a Havi Dráma Facebook-oldalán olvasható, hét évvel ezelőtt éppen ennek a darabnak a bemutatásával indult a sorozat, és valójában azért vették elő újra ezt a szöveget, mert „most úgy tűnik, igazán tétje van a világválságról előadást készíteni”. A felvétel, melyet vágás és mindenfajta utómunkálatok nélkül tettek közzé, kéthetes próbafolyamat után, május elsején készült Patkó Éva marosvásárhelyi rendező irányításával.

Pálffy Tibor – aki korábban Szabó Róbert Csaba Agamemnón kutyája című darabjának bemutatásában is szerepet vállalt – lapunknak elmondta, a Havi Dráma sorozat az egykori sepsiszentgyörgyi Tein Teátrumhoz hasonlóan működik, azzal a különbséggel, hogy itt minden projektre külön csapatot szerződtetnek: rendezőt, színészeket, tervezőket, akik gyakran egyetemisták a marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. A Hogyan győzi le Barbie a világválságot című szöveg nem egy klasszikus értelemben vett történet, olyan a dramaturgiája, hogy önmagában eléggé nehezen megközelíthető mű. Mint mesélte, elsősorban azért volt izgalmas kísérlet számára ez a munka, mert kíváncsi volt, hogyan lehet különböző viszonyrendszereket kialakítani nem egy térben tartózkodó emberek között, akik adott esetben egy előadás szereplői. Igazi színházi katarzist a közösségi élmények kínálnak, de vajon lehet-e közösségről beszélni az online felületeken való találkozások esetében? – tette fel a kérdést.

Mint megtudhattuk, az eredeti szándék az volt, hogy ne egy előre felvett videóanyagot lásson a közönség, hanem élőben kövesse a történéseket, a Zoom nevű alkalmazásban azonban, ahol a párbeszédek zajlottak, nem lehetséges, hogy a konferenciahíváson kívüli emberek is élőben láthassák az adminisztrátor – ez esetben a rendező – által vezetett „értekezletet”. Tehát csak úgy tudták megosztani a beszélgetést a közönséggel, hogy az adminisztrátor egy videót készített arról, amit a saját képernyőjén a beszélgetés alatt folyamatosan szerkesztett. Végül is minden élőben ment, ami a filmen látható, csak nem a Zoom gyűléssel azonos időben látja a közönség. Az lesz majd egy újabb lépés a virtuális színház felé vezető úton, amikor egy ilyen csoportos beszélgetést élőben és azonos időben követhet bárki – mondta Pálffy Tibor. Persze az is érdekes lehet, amikor utólag egészen más értelmet ad a szerkesztő mindannak, ami élőben elhangzott. „Mint mindenki más, mi is keressük, hogy milyen izgalmas dolgokat lehet kihozni ebből a kényszerhelyzetből a rendelkezésünkre álló technikai eszközök segítségével” – összegezte Pálffy Tibor, aki jelenleg ugyanezen a platformon tanít színészmesterséget a kolozsvári színin.