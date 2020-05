Vagy kimehetünk, vagy nem

Ellentmondásokba bonyolódott Marcel Vela belügyminiszter és Ludovic Orban kormányfő. Miután Vela szerda este kijelentette, hogy május 15-e után mindenki oda mehet az országban, ahova akar, Ludovic Orban tegnap azt mondta, hogy a települések között valószínűleg a szükségállapot lejárta után sem lehet szabadon mozogni, csak jól meghatározott céllal (szolgálati érdekből, mezőgazdasági tevékenységre, rokonlátogatásra) – végleges döntés azonban még nem született arról, hogy mit lehet és mit nem, mert a járványügyi kockázatot is figyelembe kell venni.

Egyelőre elemzik a helyzetet, az új szabályokat várhatóan csak május 14-én jelentik majd be. Vela ezek után pontosított szerdai nyilatkozatán, és közölte, hogy a települések elhagyására vonatkozó lazítást csak a nagyvárosokra és a környező falvakra értette. A korlátozások feloldása egyébként fokozatosan, kéthetente történik majd, ezt Klaus Iohannis államfő és Ludovic Orban kormányfő is elmondta. Orban tegnap azt is közölte, hogy az istentiszteletekre vonatkozó tiltás sem egyszerre szűnik meg, hanem előbb a templomon kívüli, nyílt színi miséket engedélyezik a megfelelő távolságtartással, maszkokkal és más előírásokkal.