Még nem tetőzött a járvány

Még mindig nem értük el a koronavírus-járvány csúcsát: április elejétől kezdve napi 300-350 körül mozog az újonnan igazolt fertőzések száma, ha van is (elvétve) kisebb érték, nem tartós a csökkenés. Május 8-án is 312 új esetet jelentett a belügyminisztérium, ezzel a fertőzött személyek összlétszáma 14 811-re emelkedett. 22-vel nőtt az elhalálozások száma is – jelenleg 898-nál tartunk –, de 2-vel csökkent az intenzív osztályon ápolt betegek száma, ami pillanatnyilag 232. Az elmúlt 24 órában gyógyultnak nyilvánított személyek száma alacsonyabb az újonnan fertőzötteknél: 279, összesen pedig 6423. Az aktív esetek száma tehát 7490, majdnem fele az eddig regisztrált fertőzéseknek. Hivatalosan a koronavírusos betegek 43 százaléka számít gyógyultnak.