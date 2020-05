Több mint tizenötezer fertőzött

15 131 koronavírus-fertőzést igazoltak május 9-ig Romániában, 320-al többet, mint az előző napon. Ezúttal a gyógyulások száma ugrott nagyot: egy nap alatt 489-et jelentettek, amivel összesen 6912-re emelkedett a betegségen már túlesettek száma. Sajnos az elhalálozások száma is meredeken felívelt, péntek déltől szombat délig 35 került be a központi nyilvántartásba – ezekből azonban 18 márciusban vagy áprilisban történt, amikor más szabályok szerint sorolták be, és más zavar is volt, 6 Suceava megyei elhunytat kétszer írtak be – végül 926-nál állt meg a fekete névsor. Az aktív esetek száma tehát jelenleg 7293, közülük 245 (12-vel több, mint az előző napon) fekszik intenzív osztályon.