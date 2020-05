Általános szabályok

A május 15-től kezdődő veszélyhelyzet idején már kijárási nyilatkozat nélkül is elhagyhatjuk a lakhelyünket, de a településünket csak bizonyos esetekben. A kormány tervezete szerint bármiféle feltétel és korlátozás nélkül engedélyezett a lakhelyül szolgáló település elhagyása a következő esetekben: munkavégzés céljából; humanitárius vagy önkéntes tevékenység céljából; mezőgazdasági tevékenység céljából, őstermelők esetében a termék értékesítése céljából, más településen levő ingatlan fenntartása céljából; hivatalos irat kiváltása céljából; orvosi kezelésen való részvétel céljából; más indokolt okból, például: gyermek, családtag, rokon ellátása; idős, beteg személyek ellátása; családtag elhalálozása. Bizonyos feltételekkel és korlátozásokkal engedélyeznék a lakhely elhagyását, a parkok újranyitását (a játszóterekét nem); a település elhagyását halaszthatatlan orvosi vizsgálat, korlátozott létszámban zajló családi eseményen való részvétel, a jármű szervizelése vagy kötelező műszaki vizsgájának elvégeztetése miatt, ha erre a lakhely szerinti településen nincs lehetőség. Továbbra is kerülendő háromnál több személy csoportosulása, ha azok nem egyazon család tagjai

Bármiféle feltétel és korlátozás nélkül engedélyezné a tervezet a belépést az ország területére azon külföldi állampolgárok számára, akik: román állampolgárok családtagjai; európai uniós országok, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok vagy Svájc állampolgárai, és romániai tartózkodási engedéllyel rendelkeznek; vízummal, tartózkodási engedéllyel vagy ezzel egyenértékű dokumentummal rendelkeznek; szakmai célból az országba érkező és ezt vízummal, tartózkodási engedéllyel vagy más, ezzel egyenértékű dokumentummal igazoló személyek; diplomáciai, konzuli személyzet; nemzetközi szervezetek személyzete, katonai személyzet, humanitárius segéllyel érkező személyzet; az országon átutazó személyek; nemzetközi védelemre szoruló személyek.

Betegellátás

Fogászati vagy más kezelésre csak előzetes telefonos/online időpont-egyeztetés alapján lehet jelentkezni. A 65 évesnél idősebbeket a rendelési idő elejére, az olyan kezeléseket, amelynek során aeroszol képződhet, a rendelés végére kell programálni. A pácienseknek fertőtleníteniük kell a kezüket, és mindenkinek megmérik a lázát. A rendelőket fertőtlenítőadagolókkal kell ellátni, rendszeresen fertőtleníteni kell a kilincseket, illemhelyeket. A rendelőben – kivételes esetektől eltekintve (gyerekek, kísérőre szorulók stb.) – csak a páciens tartózkodhat. A váróteremben senki sem tartózkodhat, ugyanakkor ajánlott eltávolítani a kávéautomatákat és/vagy vízadagolókat, újságokat, folyóiratokat, játékokat. A rendelőt minden páciens után kiszellőztetik, a felületeket (fogászati kezelőszék, orvosi asztal stb.) alaposan fertőtlenítik. Előnyben kell részesíteni a kártyás fizetést, a leolvasókat pedig rendszeresen fertőtleníteni kell. A rendelő személyzetének sebészmaszkot, arcpajzsot és kesztyűt kell viselnie.

A légúti tünetekkel küzdő, az otthoni elkülönítésben vagy karanténban levő, illetve az igazoltan koronavírus-fertőzött személyeket május 15-e után csak az erre kijelölt fogorvosi rendelőkben lehet ellátni. A nem koronavírusos betegeket kezelő kórházaknak kerülniük kell a páciensek beutalását, elsősorban a lakhelyen vagy a járóbeteg-rendelőben történő kezelést kell előnyben részesíteniük. A kormány tervezete leszögezi, hogy a COVID-19-járvány a közösségi terjedés szakaszában van, ezért minden beutalt pácienst potenciális fertőzöttként kell kezelni, ennélfogva a személyzetnek védőruhát kell viselnie. A kórházban jelentkező pácienseket szűrni kell, és a fertőzésgyanús személyeket elkülönítő kórtermekben kell elhelyezni, majd tesztelni kell koronavírusra. A fertőzésgyanús pácienseknek kötelező módon maszkot kell viselniük, és egy erre kijelölt, más betegek által nem használt folyosón kell az elkülönítő kórterembe kísérniük őket az erre kijelölt alkalmazottaknak. Ha nincs lehetőség arra, hogy egy kórterembe egy beteg kerüljön, elhelyezhetnek kettőt is, de egymástól legalább kétméteres távolságra, és állandó jelleggel védőmaszkot kell viselniük. Ha a fertőzésgyanús betegnél a teszt igazolja a vírus jelenlétét, a legközelebbi COVID-19-kórházba kell szállítani.

Iskolai tevékenység

A végzős osztályokba (nyolcadik, tizenkettedik és tizenharmadik) járóknak tartandó iskolai felkészítőkre csak lázmérés és kézfertőtlenítés után engedélyezett a belépés. Az összesen legtöbb háromórás felkészítők alatt maximum tíz tanuló tartózkodhat egy osztályteremben. Az ötvenperces órákat tízperces szünetek szakítják meg, amelyek alatt alaposan ki kell szellőztetni az osztálytermeket.

A foglalkozásokon nem vehetnek részt azok a diákok és pedagógusok, akik krónikus betegségekben szenvednek, illetve ilyen betegekkel vagy 65 évesnél idősebbekkel laknak egy háztartásban. Az ilyen tanulók számára alternatív felkészülési formát dolgoznak ki. Az órák kezdési időpontját úgy tolják el, hogy ne legyen több mint két osztálynak szünete egy időben. Vizsgáztatáskor nem kötelező szünetet tartani.

Azokat az osztálytermeket, amelyekben a felkészítőket, illetve a vizsgákat tartják, a foglalkozás kezdete előtt klór- vagy alkoholalapú szerrel fertőtlenítik, majd legalább harminc percig szellőztetik.

A tanulók és tanárok mindvégig maszkot viselnek. A teremben a tanulók kétsoronként ülnek úgy, hogy mellettük mindkét oldalon legalább egy-egy szabad hely maradjon.

Munkahelyen, tömegközlekedésben

A zárt terekben (irodákban) dolgozóknak kötelező módon a szájat és az orrot eltakaró, egészségügyi vagy más típusú maszkot kell viselniük. Akinek légúti fertőzésre utaló tünetei vannak (köhögés, tüsszentés, orrfolyás, láz), vagy kapcsolatba került igazoltan koronavírus-fertőzött vagy fertőzésgyanús személlyel, otthoni elkülönítésbe kell vonulnia. A munkáltatóknak több időpontot kell megszabniuk a munkaidő elkezdésére és befejezésére, hogy kerüljék a torlódást érkezéskor és távozáskor, illetve hogy korlátozzák az egy időben bent tartózkodó alkalmazottak számát. A munkahelyre való érkezéskor lázat mérnek, és azokat, akiknek a testhőmérséklete meghaladja a 37 Celsius-fokot, hazaküldik, azzal a javaslattal, hogy vegyék fel a kapcsolatot háziorvosukkal. Az irodában egymásnak háttal ülők esetében biztosítani kell a másfél méteres távolságot, az egymással szemben elhelyezett íróasztalok közé pedig paravánt kell elhelyezni, amelyet naponta fertőtleníteni kell. A munkáltatónak biztosítania kell a munkafelületek fertőtlenítését a munkanap elején, majd négyóránként. Az ebédszünetben is be kell tartani a kétméteres fizikai távolságot.

A tömegközlekedési járműveken kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselete. A klímaberendezéseket légcserélős üzemmódban kell működtetni, az ablakokat menet közben a lehetőségekhez mérten nyitva kell tartani. A járműveket indulás előtt, illetve négyóránként fertőtleníteni kell. Fel- és leszálláskor az utasoknak legalább egyméteres távolságot kell tartaniuk egymás között. A településközi járatokon a vezetőülést el kell választani az utastértől. Jól látható módon, zölddel kell megjelölni azokat a helyeket, ahol az utas tartózkodhat, úgy, hogy az utasok között legalább egyméteres távolság legyen. A felszállás kizárólag az első ajtón történhet, a többi ajtót csak leszállásra használhatják. A települések között közlekedő kisbuszok csak az ülőhelyeken, a fenti szabályok betartásával szállíthatnak utasokat. A nemzetközi autóbuszjáratokon szintén meg kell jelölni az utasok lehetséges tartózkodási helyét, és el kell választani a vezetőülést az utastértől.

A vonatokon zölddel kell megjelölni azokat a helyeket, ahol az utas tartózkodhat, úgy, hogy a személyek között legalább egyméteres távolság legyen, a fülkés vagonokban pedig egy fülkében csak egy személy vagy csak ugyanazon család tagjai utazhatnak. A szerelvényekhez nem csatolnak étkezőkocsit, a vécékben pedig víznek, szappannak és kézfertőtlenítőnek kell lennie.

A metrókban zölddel kell megjelölni azokat a helyeket, ahol az utas tartózkodhat, álló- és ülőhelyen egyaránt, úgy, hogy az utasok között legalább egyméteres távolság legyen. A metróállomásokon úgy kell megszervezni a közlekedést, illetve a várakozást, hogy az utasok legalább egyméteres távolságot tarthassanak egymás között.

Szabadidős programok

Nem nyithatnak ki a kereskedelmi központok, csak azok a kisebb üzletek, amelyek közvetlen külső bejárattal rendelkeznek; az elektromos és elektronikai cikkek eladása házhoz való szállítással lesz lehetséges. A közélelmezési egységek csak házhoz szállítással, elvitellel vagy úgynevezett drive-in értékesítéssel működhetnek, az éttermek, a szállodák, motelek, panziók éttermei, a kávézók, cukrászdák – beleértve a terasszal is rendelkező közélelmezési egységeket – továbbra is zárva maradnának.

A szállodák halljába és minden szobájába fertőtlenítőszer-adagolót kell szerelni, a szállóvendégek étkeztetését pedig room-service rendszerben, lehetőleg egyszerhasználatos evőeszközökkel kell megoldani. Első körben nem nyithatnak ki a szállodák wellness-részlegei és játszóterei sem. Ajánlatos kerülni a szálloda liftjeinek használatát, de ha mégis megteszik, egyszerre legtöbb két személy, lehetőleg ugyanazon család tagjai vegyék igénybe, és viseljenek maszkot. Ha egy szálloda vendégei között vagy személyzetének soraiban koronavírus-fertőzött személyt azonosítanak, az egységet bezárják mindaddig, amíg minden helyiségét fertőtlenítenek.

A szépségszalonok (fodrászat, manikűr, pedikűr és kozmetika) szolgáltatásai május 15-től csak előzetes időpont-egyeztetéssel vehetők igénybe, hogy ne legyenek várakozó személyek a helyiségben, minden kliensnek legkevesebb négy négyzetméter hely kell hogy rendelkezésére álljon, és tartaniuk kell a kétméteres távolságot egymás között. A bejáratnál lázat mérnek, és akinek 37 Celsius-fok fölött van a testhőmérséklete, nem léphet be. Belépéskor a kézfertőtlenítés is kötelező, az ehhez szükséges kellékekről a szolgáltatónak kell gondoskodnia. Az alkalmazottaknak állandó jelleggel kesztyűt és maszkot kell viselniük (amit legtöbb négyóránként cserélnek), a kesztyűt, munkaeszközöket és a munkafelületeket minden ügyfél után fertőtleníteni kell, a helyiséget legfeljebb kétóránként szellőztetni.

A teljesítménysportolók felkészülését az e célra szolgáló, elkülönített központokban engedélyezné a tervezet, az egyéni szabadidős sporttevékenységeket (kerékpározás, futás, kajakozás, alpinizmus, vadászat, halászat stb.) pedig legtöbb három személy részvételével.

A múzeumok, kiállítótermek a távolságtartási és fertőtlenítési szabályok betartásával nyithatnak.

Egyházi szertartásokat csak a szabadban lehet tartani, a templomokba csak korlátozott számú személy léphet be úgy, hogy egy személynek legalább nyolc négyzetméter terület jusson. Mindenkinek, aki a templomban tartózkodik – a lelkészeket is beleértve –, maszkot kell viselnie, és fertőtlenítenie kell a kezét, erre a célra alkohol alapú fertőtlenítőszert tartalmazó adagolókat szerelnek a bejárathoz. A belépőket megfigyeléssel szűrik, és nem engedik be azokat, akiknek légúti fertőzésre utaló tünetei vannak (köhögés, tüsszentés, orrfolyás). A bejáratnál jól látható helyre kifüggesztik a fizikai távolságtartás szabályait. A tervezet kidolgozói nem javasolják a szentképek megérintését, megcsókolását, és csak egyszer használatos eszközökkel ajánlják az úrvacsoraadást. A zarándoklatok szintén nem ajánlottak. Bizonyos feltételekkel engedélyezik továbbá a hívek jelenléte nélkül zajló egyházi tevékenységeket, illetve keresztelők, esküvők szervezését, temetések megtartását legtöbb 16 személy részvételével és a fizikai távolságtartás szabályainak betartásával.

Továbbra is tilos marad a tüntetések, demonstrációk, koncertek vagy más ilyen jellegű szabadtéri események, továbbá a zárt térben tartott kulturális, művészeti, vallási, sport-, szórakoztató tevékenységek, szerencsejátékok szervezése.

Az SZDP már bírál

A kormány mondja meg, hogy milyen alapon készül korlátozni az állampolgárok jogait és szabadságait a vészhelyzet alatt – kérte szombati sajtóértekezletén Lucian Romaşcanu, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) szóvivője. Úgy fogalmazott: miután az államfő és a miniszterelnök elkövetett egy alkotmányellenes hibát, és most fizetheti vissza a bírságokat, szerencsés lenne, „ha nem csinálnának egy még nagyobb ostobaságot”. Emlékeztetett: az alkotmány szerint az emberi alapjogokat csak a parlament által elfogadott törvénnyel lehet korlátozni.

A járvány nem ér véget

Május 15-e egy adminisztratív határidő, amikor véget ér a szükségállapot, de a járvány tovább tart – hívta fel a figyelmet szombaton Marosvásárhelyen Klaus Iohannis államfő. „A járvány köztünk van. Nagyon óvatosaknak kell lennünk, hogy azzal, hogy egy kicsit szabadabban mozoghatunk, ne okozzunk robbanást a járványban. Vannak egyszerű szabályok, meg kell tartanunk a fizikai távolságokat, maszkot kell viselnünk, nagyon gyakran kell kezet mosnunk, nagyobb gondot kell viselnünk mindannyian azokra, akikkel kapcsolatba lépünk. (...) Legyünk nagyon óvatosak, hogy ne rúgjuk fel mindazt, amit nagy áldozatok árán elértünk az elmúlt két hónapban” – nyilatkozta az államfő, aki Ludovic Orban miniszterelnökkel és Nelu Tătaru egészségügyi miniszterrel együtt a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem sporttermében létrehozott COVID-19 orvosi támogató egységben tett látogatást.