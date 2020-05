Az FRF elnöke, Răzvan Burleanu videókonferencián tárgyalt a harmadosztályú klubok képviselőivel, és arra a következtetésre jutottak, hogy véget vetnek a koronavírus-járvány miatt március közepén félbeszakadt 3. Liga küzdelmeinek. Nem lesz kieső, viszont bajnokokat hirdetnek, vagyis öt csapat jut fel a másodosztályba. Jelenleg a Bákói Aerostar (1. csoport), az Unirea Slobozia (2.), a Progresul Spartac (3.), az U Craiova 1948 (4.) és a Lénárdfalva vezeti a rangsort, a feljutók kapcsán azonban csak később pontosítanak. Az első és a negyedik csoportban a listavezetők 7, ill. 13 ponttal vezetnek a második helyen állók előtt, a többi csoportban viszont kiegyenlítettebb a küzdelem, a harmadik csoportban például a második Slatina ugyanannyi (37) ponttal áll, mint az éllovas.

A megyei bajnokságokból nem 21, hanem csak 14 csapat léphet egy osztállyal feljebb, ezekről három együttest felvonultató tornák döntenek, amelyeket semleges pályán rendeznének meg. Mivel nem lesz kieső, bővül a harmadosztály mezőnye, a 2020–2021-es szezonban 90 csapat játszik a ligában, a 16 csapatos csoportok létszáma 18-ra bővül.

A Kézdivásárhelyi SE harmadik évadát tölti a 3. Ligában. A felső-háromszéki csapat az előző két szezonban a kilencedik helyen zárta a bajnokságot, a felfüggesztés pillanatában pedig a 11. helyet foglalta el az 1. csoportban. A kék-fehérek idei csonka idénye felemás, hiszen a jó kezdést hullámvölgy váltotta fel, 16 forduló alatt 17 pontot gyűjtött a csapat, amelynek mérlege 4 győzelem, 5 döntetlen és 7 vereség.

„A lezárással kapcsolatban mindenkinek megvan a véleménye, szerettem volna, ha folytatódik a bajnokság, de ilyen feltételek mellett nehéz lenne. Szerintem a döntés kicsit elhamarkodott és mondhatni logikátlan is, hiszen a labdarúgók 20–25 fős csoportban nem edzhetnek a szabadban, viszont a gyárakban több száz ember dolgozhat anélkül, hogy tesztet végeznének rajtuk, többnyire óvintézkedésekkel kiküszöbölik a helyzetet. A szakszövetség döntését elfogadjuk, nem tehetünk ellene semmit. Az elmúlt két hónapban a játékosok otthon edzettek, aki udvarral rendelkezik az egyértelműen hatékonyabban dolgozhatott. A csapatunk betartotta a szabályokat, a labdarúgók otthon tartózkodtak, viszont már mindenki várta, hogy májusban újrakezdjük az edzéseket, amire végül nem kerül sor” – mondta lapunknak Gazda József, a kézdivásárhelyi csapat edző-játékosa.

A céhes városi szakember szerint az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott megszorításokkal a harmadosztályú csapatoknak szinte lehetetlen lett volna elkezdeni az edzéseket. Az élvonalbeli együtteseknek is gondot okoz a szigorú feltételek betartása, hiszen ezek anyagi vonzata hatalmas. Bár a kézdivásárhelyi klub rendelkezik sportbázissal, ezúttal a járvány miatt az önkormányzat nem tudná azt a rendelkezésükre bocsátani.

Gazda József a következő idénnyel kapcsolatban elmondta, mindenképp pozitívum, hogy több csapat lesz a csoportokban, hiszen így több mérkőzést játszhatnak, ennek a döntésnek a labdarúgók örülhetnek. Bízik benne, hogy a Sepsi OSK II. az osztályozón kiharcolja a 3. Ligába jutást, a következő idényben pedig egy csoportba kerülnek, és háromszéki rangadókat vívhatnak egymással.

Befejeznék a megyei pontvadászatokat

Az elmúlt két hónapban a megyei labdarúgó-bajnokságokban sem játszottak mérkőzéseket, viszont a folytatásról a FRF vezetőtestülete videókonferencián egyeztetett a megyei szövetségek vezetőivel. Konkrét döntések, határozatok nem születtek, továbbra is sok a tisztázatlan kérdés, a bizonytalanság maradt. A folytatás kapcsán minden attól függ, hogy kéthetente az illetékesek tudnak-e lazítani az elképzelt határozatokon vagy sem. A tervek szerint a megyei bajnokságokban valószínűleg június elején kezdődhetnek el az edzések, meccseket pedig június 15. után rendezhetnek. A szakszövetség azt szeretné, hogy lejátsszák a megyei bajnokságok mérkőzéseit, hiszen az osztályozók feltétele a megyei bajnokok kilétének eldöntése.

A járvány előtti, februári sorsolás szerint Kovászna megye bajnoka Maros megye győztesével csapott volna össze az osztályozón. Kovászna megyében jelenleg a Sepsi OSK II. vezeti 46 ponttal a pontvadászatot, a piros-fehéreket hárompontos hátránnyal a Papolc FC követi. A sepsiszentgyörgyi klub vezetősége már korábban is jelezte, hogy a következő idényben mindenképpen a harmadosztályban szeretnének szerepelni, ezzel is lehetőséget biztosítva a fiatal labdarúgóknak a fejlődésre.

A Kovászna megyei 4. Ligában még 10, az ötödosztályban még 4 forduló és a rájátszás van hátra. Feltehetően július 31-ig kellene megyei bajnokokat hirdetni, az osztályozókra pedig augusztus elején kerülhetne sor. Oláh József, a Kovászna Megyei Labdarúgó-szövetség elnöke szerint a folytatás továbbra is bizonytalan, minden a hivatalos szervektől függ. A mérkőzéseken a kötelező orvosi jelenlét járványhelyzetben nehezen biztosítható, de az anyagiak is fejtörést okozhatnak a csapatoknak.

Ötöt cserélhetnek az élvonalban

A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) átmenetileg engedélyezte a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) felvetését, miszerint a csapatok az eddigi három helyett ötször cserélhetnek a mérkőzéseken. Az új szabályzat csak a koronavírus-járvány miatt márciusban félbeszakadt versenysorozatokra vonatkozik, amelyeket idén december 31-ig befejeznek.

A román élvonalbeli bajnokságot szervező Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) a döntést elfogadta, így az 1. Liga újraindulásakor hazai együttesek is élhetnek majd ezzel a lehetőséggel. Az intézkedés azért vált szükségessé, hogy az összesűrűsödött program során védjék a futballisták egészségi állapotát. A határozatban az szerepel, hogy a mérkőzések során öt cserejátékos léphet pályára, viszont a cserékre a találkozó alatt csak három időpontot lehet felhasználni, a félidőben végrehajtott változtatás ebbe nem számít bele.