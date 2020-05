Egyelőre szűkített létszámban, viszont már egy hete együtt edz a magyar női asztalitenisz-válogatott négy játékosa, köztük a sepsiszentgyörgyi Bálint Bernadett is. Miután a lányoknak kétszer is negatív lett a koronavírustesztjük, Bátorfi Zoltán szövetségi kapitány irányításával elkezdték a közös munkát, a játékosok pedig motiváltan ragadtak ütőt.

Normális körülmények között a csarnokban tizenkét asztalon is pattog a labda, ezúttal viszont kettőt vettek igénybe, a szigorú egészségügyi előírásoknak megfelelően nem egymás mellettit. Egyelőre nem is volt szükség többre, ugyanis a keretből a 24 éves háromszéki asztaliteniszező mellett csak Fazekas Mária, Imre Leila és Harasztovich Fanni volt jelen, a többiek igazoltan maradtak távol. Madarász Dóra és Nagyváradi Mercédesz továbbra is vidéken készül, a marosvásárhelyi Fehér Orsolya pedig Erdélyben tartózkodik, Pergel Szandra pedig kisebb sérüléssel bajlódik.

Bátorfi Zoltán szerint a játékosok nagy kedvvel érkeztek, az erőnlétükre mindannyian odafigyeltek, de ezzel nem lehet kiváltani azokat a gyors, rövid idejű, intenzív mozgásokat, amelyek ezt a sportágat jellemzik. A szakember igyekezett összeállítani olyan programot, amellyel a játékosokat fokozatosan építheti fel. A hosszú kihagyás után, egyelőre nem tudják, mikor lesznek legközelebb versenyek, viszont ha okosak, a következő heteket nagyon is hasznosan tölthetik. A szövetségi kapitány elmondta, a válogatott játékosoknak az év általában nagy rohanás, szinte versenyről versenyre járnak, ami az edzésmunkára is hatással van. Most van idejük többet gyakorolni, olyan elemeket hozhatnak be a lányok játékába, amelyek révén fejlődhetnek, előrébb léphetnek.

„Mivel kevesen vagyunk, úgy érzem, több hangsúly jut az egyéni foglalkozásra, aminek én nagyon örülök, és biztos vagyok benne, hogy így jó formába kerülhetek majd a versenyekre. Sok volt a kihagyás, ezért fokozatosan emeljük az edzés idejét és intenzitását. Nem egyszerű visszarázódni, erre nekem szinte két hétre van szükségem. A helyzeten könnyít az, hogy megfelelő kondiban tudtam tartani magam, így most nem olyan nehéz. Általában két asztalon megy a játék, köztük nagyok a távolságok. A csarnokba csak azok léphetnek be, akiken már végeztek el tesztet, és az eredmény negatív. Gyakran használjuk a kézfertőtlenítőt, és próbáljuk betartani az előírásokat. Motivált vagyok, a hangulatom is jobb lett, mióta megkezdtem az edzéseket” – nyilatkozta érdeklődésünkre Bálint Bernadett.

Bátorfi tervei szerint egyelőre napi egy, idővel azonban már napi két edzést tart. Ugyan a jelen körülmények között az egy hónap nagyon is távolinak tűnik, bízik abban, hogy június elejétől már a jelenleg még vidéken készülők is csatlakozhatnak a többiekhez. (miska)