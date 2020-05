Az Egészségügyi Minisztérium még nem közölte a kórházakkal, milyen besorolás alapján kell működniük a sürgősségi állapotra vonatkozó szabályozások május 15-i változása után. Még nem világos, hogy azok az intézmények, amelyekben jelenleg koronavírussal fertőzött, illetve fertőzés-gyanús pácienseket kezelnek, hogyan válnak egyik napról a másikra vegyes kórházakká, ahol a járvánnyal nem kapcsolatos eseteket is ellátnak, vagy ez a feladat továbbra is a háttérkórházakra hárul. Ilyen kérdések foglalkoztatják a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Sürgősségi Megyei Kórház vezetőségét is, ahol a pénteki jelentés szerint ötvenegy fertőzöttet kezelnek.