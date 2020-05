Bartók Árpád, a sepsiszentgyörgyi Rotary Klub soros elnöke és Papp Adolf, a Kovászna Megyei Vöröskereszt igazgatója sajtótájékoztatón ismertették a program lényegét. A Rotary kezdeményezésére és anyagi támogatásával megvalósuló, szakemberek bevonásával megtervezett program szervezési feladatait, az önkéntesek kiképzését, a légzéssegítő eszközök eljuttatását a beteg lakására a Vöröskereszt vállalta, utóbbiban a csatlakozó civil szervezetek is segítenek. Az öt város önkormányzata felületet biztosított az oxigénközpontok működése és felügyelete számára, ezekből a helyiségekből indul az akció, ha légzéssegítő elsősegélyt kell nyújtani egy betegnek. A Rotary Klub vásárlás és eszközbérlés révén kétszáz hordozható oxigénkoncentráló gépet, százhárom non­invazív lélegeztető ventillátort és speciális védőfelszereléseket biztosított, ezek révén a szervezet hozzájárulása a programhoz 300 000 euró értékű. Bartók Árpád elnök hangsúlyozta, mindez csak akkor válik hasznossá, ha vannak, akik megszervezik a szolgáltatást és a segítséget időben el is juttatják az arra rászorulóknak. Nem elég az ötlet, a felszerelés, kellett egy olyan szervezet, amely ismeri a megyét, vannak önkéntesei és szakemberei a betegellátás és elsősegélynyújtás terén, ezért esett a választás a Vöröskeresztre – mondotta. Az elnök méltatta az összefogást, amit az önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek részéről tapasztalt, ezt megerősítette Papp Adolf is, aki szerint minden partner első szóra igent mondott és cselekedett.

A Vöröskereszt igazgatója vázolta, hogy az említett módon kialakított rendszer bevetésére igazán csak akkor lenne szükség, ha a kórházaknak és a mentőszolgálatoknak annyi fertőzöttet kellene ellátniuk, hogy a várakozási időt a házhoz szállított légzéssegítő gépekkel lehetne csak időlegesen, a mentő érkezésééig áthidalni. Azért működtetnek öt központot, hogy a megye egész területét le tudják fedni és a leggyorsabban eljussanak a betegekhez. A védőfelszerelések speciálisak, teljes biztonságot nyújtanak a fertőzött beteggel való kapcsolat esetén is, az öt központban fertőtlenítőkaput szereltek fel, amit a Rotary Klub egyik tagja állított össze.

A szolgáltatásról Papp Adolf elmondta, nem a páciens kérésére történik, hanem a családorvosnak kell megállapítania, hogy az illetőnek szüksége van lélegeztetőre, ő telefonál a legközelebbi központba, ahonnan az erre felkészített, teljes védőfelszerelésbe beöltözött önkéntes házhoz szállítja a gépet és a mért oxigénszaturáció függvényében, az orvos utasításának megfelelően ellátja a beteget. Erre abban az esetben kerül sor, ha az adott időpontban nincs szabad mentő vagy a legközelebbi járművet éppen egy fertőzött beteg szállítását követően fertőtlenítik és várakozni kellene rá.

Az oxigénprojekt egy hete üzemképes, az önkéntesek készenlétben állnak, bevetésre szerencsére még nem került sor, mivel a megyei kórház és a mentőszolgálat még nem volt annyira leterhelve, hogy ne tudták volna ellátni a súlyos légzési nehézséggel küzdő betegeket – közölték a program elindítói.