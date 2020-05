Az önkormányzat közlése szerint a német vállalat Romániában szándékszik terjeszkedni, és a Szépmezőn található ipari park mellett döntöttek. A múlt heti versenytárgyalást követően a vállalat 4400 négyzetméter telket kapott haszonbérbe az ipari parkban, a főépületben pedig már egy irodahelyiséget is bérelnek. Hamarosan a vállalat megkezdi a saját csarnoka építését is, de párhuzamosan egy, már meglévő 500 négyzetméteres csarnokot is ki szándékoznak bérelni, hogy minél hamarabb elindíthassák a termelést. A Rauschert az ipari kerámia területén folytat tevékenységet, a szépmezői munkapontjukon villamosságtechnikai alkatrészeket fognak összeszerelni, az első szakaszban körülbelül húsz új munkahelyet teremtve a helyiek számára. Klaus-Dieter Toews, a Rauschert Románia igazgatója szerint a jó együttműködés, a kedvező feltételek és a jó infrastruktúra befolyásolták a döntésüket, hogy itt fektessenek be.

A Rauschert több mint 120 éves tapasztalattal rendelkezik a műszaki kerámia alkatrészek gyártásában, és több mint 1200 alkalmazottat foglalkoztat a 16 országban, melyben jelen van, köztük Németország, Amerikai Egyesült Államok, Kína, Japán, valamint az Egyesült Királyság.