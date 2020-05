Lehet házasodni

Újra fogadnak házasságkötésre vonatkozó kérelmeket Sepsiszentgyörgyön, május 22-től tartanának ismét polgári esküvőt a Házasságkötők Házában. Az esketésre vonatkozó kérelmeket a szükséges dokumentumokkal és telefonszámmal együtt mától lehet elküldeni e-mailben a starecivila@sepsi.ro címre. Az eredeti dokumentumokat a házasságkötés napján kell majd bemutatni. Jelenlegi információk szerint a szertartásokon május 15-e után is csak a legszűkebb körű részvétel lesz engedélyezett. A házassági szándéknyilatkozat benyújtásához szükséges dokumentumok: személyazonosító okmányok; anyakönyvi kivonat; az előző házasság felbontásának vagy megszüntetésének igazolása: válási ítélet, válási igazolás, halotti anyakönyvi kivonat; házassági orvosi igazolások. A házassági orvosi igazolás érvényessége 14 nap, és egy romániai egészségügyi hatóságtól szerezhető be.

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. Ma 19.15 órától kezdődik az Élet a Lélekben plébániai imacsoport online imaközvetítése, amelybe az eletalelkben.ro honlap Élő közvetítés menüpontján lehet bekapcsolódni. • Május 13-án, szerdán 21 órakor kezdődik az éjszakai virrasztás, amelybe otthoni imádsággal lehet belekapcsolódni és kérni Isten áldását, kegyelmét. Háromnegyed óránként végzik a más-más rózsafüzér-titkokat.

RTV1. Ma 15 órától: Könyvbemutató a 80-as évek politikai foglyairól – Március elején Bukarestben is bemutatták Borbély Ernő Az enyedi politikai főiskola – Politikai foglyok a 80-as évek Romániájában című könyvének román nyelvű kiadását. A szerző maga is Nagyenyeden volt politikai fogságban. Kötetének alapját a cellatársaival készített interjúk képezik. Ezekből rajzolódik ki a társadalom akkori működése, a kommunista rendszer visszássága. ♦ Cine-Ma: Almási Tamás filmrendező – A Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára tavaly novemberben járt Bukarestben a Magyar Filmek Fesztiválján. Filmjeit több mint 40 országban láthatták. ♦ Születésnap járvány idején – Május 6-án töltötte 90. életévét dr. Csedő Károly gyógyszerész, egyetemi tanár, szakíró. Az elsők között tárta fel Erdély gyógy- és fűszernövényeit, munkásságának köszönhetően számos gyógynövény tudományos megalapozottsággal vált a mindennapi orvosi gyakorlat részévé. Születésnapja apropóján távbeszélgetés készült vele életének legboldogabb és legszomorúbb napjairól, munka- és ügyszeretetéről. ♦ Balázs Imre József megzenésített versei.

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A facebook.com/haromszek oldalon ma 19 órától a Háromszék Táncegyüttes Az én mesém című előadását tekinthetik meg az érdeklődők (rendező-koreográfus: Furik Rita, 2014/2015-ös évad).

Üzenhetünk a jövő magyarjainak

A Rákóczi Szövetség létrehozott egy virtuális időkapszulát Magyar vagyok 2020 elnevezéssel. Arra kérnek minden érdeklődőt, hogy június 4-ig helyezze el Magyar vagyok... kezdetű videó-, hang- vagy szöveges üzenetét a magyarvagyok2020.hu oldalon. Mindenki szabadon bármit közölhet, ami úgy kezdődik, hogy „magyar vagyok”. A virtuális időkapszula 2020. június 4-én bezárul, és legközelebb csak húsz év múlva, 2040. június 4-én nyílik ki újra.

„2020 a nemzeti összetartozás éve. Száz évvel a trianoni döntés után megmaradtunk. Trianon centenáriuma egyszerre gyász és öröm. Gyászoljuk a veszteséget, a szétszakítottságot, de okunk van az örömre, hiszen dacára az elmúlt száz évnek, nem tűntünk el a térképről, nem vesztünk el, és bizakodva tekinthetünk a jövőbe. A magyarság érték, egy különleges nyelv, egy meghatározó kultúra és egy egyedi közösség. Világnemzet vagyunk, a Kárpát-medencében és a nagyvilág számos pontján jelen vagyunk. Fogjunk össze, öleljük át virtuálisan a magyarságot, és adjunk hitet a megmaradásnak, üzenjünk a jövőnek!” – áll a szövetség felhívásában.

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 3110 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. A szükségállapot ideje alatt biztosított sürgősségi fogászati ellátás körzeti hívószámai: Sepsiszentgyörgyön 0770 590 797, Kézdivásárhelyen 0770 591 080, Kovásznán (és Bodzavidéken) 0770 591 303, Baróton 0770 590 960.

Sepsiszentgyörgyön a Szász Dent is vállal sürgősség ellátást az 1918. december 1. úti I-es tömbház F lépcsőházában található klinikán előjegyzés alapján. Telefon: 0766 698 161. A Sport utca 3. szám, 1/I/1. szám alatti Oral Care rendelőben naponta 8–20 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0746 046 848, 0267 708 465.

ÁRAMSZÜNET. Zalánban Bencefalván ma 10–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos ügyintézéshez a dokumentumokat az aici.gov.ro oldalon lehet benyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben meg kell adni egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: a 16. életévüket betöltő gyermekek továbbra is meg fogják kapni a juttatást, a tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell csak benyújtani.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány miatt elmarad.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakemberei hétköznapokon 8–24 óráig hívhatók fel a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MÓDOSULT A HATÁRIDŐ. A Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések utolsó postára adási dátuma: 2020. október 30.