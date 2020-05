A kézdivásárhelyi születésű, korábban a Sepsi BC meghatározó játékosa, Vass Ildikó az elmúlt hétvégén közösségi oldalán jelentette be, hogy befejezi pályafutását. A június 7-én 42. születésnapját ünneplő játékos legutóbb a luxemburgi élvonalban címvédő Gréngewald Hueschtert csapatában játszott. A jövőben utánpótlás-neveléssel szeretne foglalkozni.

A Gréngewald Hueschtert a 2019–2020. évi szezon alapszakaszában 12 győzelemmel és 6 vereséggel az első helyen végzett a tízcsapatos bajnokságban, így a legjobb hat között harcolhatott a címvédésért. A bajnokság második szakaszában öt fordulót rendeztek meg, majd öt fordulóval a vége előtt a járvány miatt felfüggesztették a pontvadászatot. A háromszéki kosárlabdázó csapata a pontvadászat megszakításakor a negyedik helyet foglalta el a rangsorban, ugyanis a második szakaszban kétszer győztek és háromszor vereséget szenvedtek.

A székelyföldi tapasztalt dobóhátvéd az idényben 22 mérkőzésen lépett pályára, átlagban 30,5 percet töltött a pályán, 11,3 pontot szerzett, 4,2 lepattanót gyűjtött, 3,3 gólpasszt osztott ki és 1,3 szerzett labda állt a neve mellett a statisztikában. A legutóbbi hat idényt a luxemburgi élvonalban töltötte, ahol a Gréngewald Hueschtert, a BBC Les Sangliers Wiltz, a Résidence Walferdange és a Telstar Hesperange játékosa volt. Az élvonalbeli bajnokságban 63 mérkőzésen lépett pályára, ezeken a találkozókon 950 pont, 332 lepattanó és 246 assziszt a mérlege.

„Miután 24 évet játszottam hivatásos kosárlabdázóként, úgy döntöttem, hogy lezárom a karrierem ebben a szép játékban. A tapasztalatomat és a tudásomat szeretném átadni a következő generációknak. Tudatában vagyok annak, hogy ezekben az években nagyon sok segítséget kaptam. Enélkül számomra lehetetlen lett volna, hogy 42 éves koromig játszhassak. Köszönöm mindenkinek, aki támogatott” – írja közösségi oldalán a kosárlabdázó.

Vass Ildikó több mint száz alkalommal öltötte magára a válogatott mezt, 2005-ben az Európa-bajnokságon a román csapat legjobb játékosa volt, valamint 2009-ben csapatkapitányként vezette győzelemre a válogatottat a Libanonban rendezett 6. Frankofón Játékokon. Pályafutása során több külföldi csapat mezét is magára öltötte, játszott Magyarországon (Atomerőmű Szekszárd), Ausztriában (Post Wien), Litvániában (Arvi Marijampole), Spanyolországban (Ensino Lugo) és Németországban (BC Wolfensbuttel, BVV Leipzig, TSV Wasserburg). Utóbbi német gárda színeiben bajnokságot nyert 2004-ben, emellett a bajnokság legeredményesebb játékosa is lett.

Romániában megfordult a Kolozsvári U, a Brassói Fartec és a Sepsi BC együttesében. 2007-ben a sepsiszentgyörgyi csapat megalapításában is oroszlánrészt vállalt, kétszer ezüstérmet szerzett zöld-fehérben, egyszer pedig Román Kupa-győzelmet ünnepelhetett. Edzőként is maradandót alkotott, megalapította a BBALL 6 Kosárlabda Klubot, amely a 2012–2013. évi szezonban a 18 év alatti bajnokságban aranyérmet nyert, az azt megelőző idényben pedig a 17 év alatti pontvadászatot zárták ezüstéremmel, valamint a B-osztályos bajnokságban is a legjobbnak bizonyultak. (miska)