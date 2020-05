Vargyasi Levente és T. Bányai Péter új, Keserédes című dokumentumfilmjét mutatta be a napokban a Hír TV. A háromszéki cukorrépa-termesztők nehéz helyzetét ismertető alkotást a televízióban láthatta először a közönség. Az alkotópáros sepsiszentgyörgyi bemutatót is tervez, lehetőleg élőben, bár a járványügyi megszorítások ezt egyelőre nem teszik lehetővé.

A sepsiszentgyörgyi Vargyasi Levente fotográfusként és filmkészítőként egyaránt közismert térségünkben, kilencedik dokumentumfilmjét mutatták be most. A Keserédes társrendezője T. Bányai Péter, a bukaresti köztévé Magyar Adásának vágója, kettejük együttműködése már jó néhány éve tart. Filmjük remek zenéjének szerzője a Sepsiszentgyörgyhöz szintén kötődő Könczei Árpád.

A film a háromszéki cukorrépa-termesztő gazdák egyre aggasztóbb helyzetéről készít pillanatfelvételt, akik kistermelőkként évről évre egyre nehezebben tudják terményüket értékesíteni. A botfalusi cukorgyár szerződéses alapon átveszi a répát, de fizetni már kevésbé akar, ezt jól tükrözi a kézdiszentléleki Ráduly Csaba, illetve fiatalabb sorstársa, Porzsolt Sándor története. Vargyasi Levente két cukorgyárban is filmezett, a bezárt nagyváradiban, illetve a közeli botfalusiban. A Keserédes történte a nagyváradi gyárban indul, a létesítmény egyik egykori vezetője a cukorgyár utolsó időszakáról mesél, a kimúlás képsorai erős, megrázó indítást jelentenek. Bepillanthatunk az akkor még működő botfalusi gyárba is, s érzékelhető e jellegzetesen kelet-európai pusztulás oka: külföldön olcsóbban lehet előállítani a cukorkristályokat, vagy előnyösebb nagyobb területeken gazdálkodóktól vásárolni a cukorrépát, mint a hagyományosan minőségi répát termelő háromszékiektől.

Ráduly Csaba is közéjük tartozik: hiába kiváló a cukorrépája, 1 hektár és 24 árnyi területe ma már a túléléshez is alig elegendő. E nehéz, gyötrelmes gazdaéletre villant rá jó érzékkel, életszerűen és szépen megkomponált képsorokkal a szerzőpáros filmje, kérdéseket is jócskán hagyva a nézőben: miért van jelen szinte minden gazdasági ágazatban a kiszolgáltatottság, a másoktól való függés? Miért nem becsüljük meg saját mezőgazdasági termelőinket?

Kérdésünkre, hogy miért, hogyan választotta a Keserédes című film témáját, a cukorrépa-termesztők sorsának ábrázolását, Vargyasi Levente elmondta: „Gyermekkoromban mindig szerettem cukorrépahegyeket nézni a vonat ablakából. A Tehenesek című dokumentumfilmünk bemutatóján megállított Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője és azt mondta, ha most nem forgatjuk le a cukorrépa-termesztésről, -feldolgozásról szóló filmet, lehet, hogy erre később már nem lesz alkalmunk. T. Bányai Péter alkotótársammal ezután kezdtük magunkat beleásni a témába”.