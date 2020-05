Ittas járművezetők

Egyre gyakrabban számol be a megyei rendőr-felügyelőség arról, hogy megyeszerte ittas sofőröket azonosítanak a forgalomban. Az elmúlt napokban három alkalommal is lebuktak felelőtlen járművezetők. A rendőrség ismételten felsorolja, milyen bírságokat kockáztat, aki szeszes ital fogyasztását követően ül volán mögé.

Az előpataki rendőrőrs munkatársai pénteken megállítottak Árapatak központjában egy járművet, melynek 40 éves vezetőjét alkoholszondával tesztelték. A mérőműszer 0,90 mg/l szesztartalmat mutatott, így a tényleges véralkoholszint megállapítása végett a sofőrt vérvételre kísérték, ittas vezetésért pedig bűnvádi nyomozást indítottak.

Szombat este Kézdivásárhely irányából Ónfalva felé tartó autót állítottak meg a közlekedésrendészek, s mivel lehelete alapján azt gyanították, hogy a sofőr korábban ivott, alkoholszondába fújatták. A 33 éves férfi leheletében 0,88 mg/l szesztartalmat igazolt a műszer, ezért őt is vérvételre vitték, majd kétszer is tesztelték a valós véralkoholszint megállapítása érdekében.

Vasárnap kora reggel Kovásznán bukott le egy fiatal gépkocsivezető, akinek a Mihai Eminescu utcában vették észre a kocsiját: a járdán parkolt és rongálás nyomai látszottak rajta. Mint kiderült, a 18 éves sofőr vezetés közben elveszítette uralmát az autó fölött, majd nekicsapódott egy parkoló kocsinak. Autója megpördült, jobb hátsó kerekével egy szegélykőnek, aztán egy kerítésnek ütközött, miközben két másik autót is megrongált. Lehelete alapján felmerült a gyanú, hogy szeszes italt fogyasztott, s ezt az alkoholszonda bizonyította is: 0,72 mg/l szesztartalmat mutatott. A rendőrök kiderítették azt is, a fiatalember jogosítvánnyal sem rendelkezett, az autót, amellyel útnak indult, annak 31 éves tulajdonosa bízta rá. Az ügyben mindkettejük ellen eljárás indult.

A rendőrség ismételten arra figyelmeztet, komoly következményekkel jár, ha valaki alkoholfogyasztást követően vezet, önmagát és a forgalomban lévő többi járművezetőt is veszélyezteti. Az alkohol csökkenti a járművezetés közben adódó helyzetek érzékelésének képességét, és jelentősen lassítja a vezető reagálási képességét az ilyen helyzetekre. Hangsúlyozzák azt is, az alkohol jelenléte a szervezetben hamis biztonságérzetet kelthet a sofőrben, aki így hajlamos az előzésre vagy más kockázatos manőverekre, amelyek közúti balesethez vezethetnek. Ugyanakkor a jogosítvány nélküli járművezetés is veszélyes helyzeteket eredményezhet a közúti forgalomban. Megjegyzik azt is, ezek a tettek bűncselekménynek minősülnek.

Abban az esetben, ha a járművezető véralkoholszintje 0,80 g/l-nél magasabb, egytől öt évig terjedő szabadságvesztést vagy bírságot kockáztat. Aki jogosítvány nélkül autózik, 1–5 év közötti börtönbüntetéssel sújtható. Legkevesebb fél, legtöbb három év szabadságvesztést vagy pénzbírságot kaphat, aki a vezetett jármű kategóriájának nem megfelelő jogosítvánnyal közlekedik, akinek bevonták, felfüggesztették vagy érvénytelenítették a jogosítványát, vagy aki nem vezethet az ország területén. Hasonló módon büntethető az is, aki olyan személynek adta át járművét, aki szeszes ital vagy tudatmódosító szerek hatása alatt áll – részletezte tegnapi tájékoztatójában a háromszéki rendőr-felügyelőség.