A kötet a Kézdiszéket bemutató sorozat legújabb darabja. A történet 2010-ben kezdődött, amikor Iochom István Bartos Lóránt újságíróval közösen összeállította Kézdiszentlélekről az első képes albumot.

A szerzőpáros az évek során folytatta a munkát, s megjelent sorban Torja, Gelence, Bereck, Kézdialmás és Lemhény (közös kötetben), Esztelnek, Csernáton, Kézdivásárhely, majd Torja képes albumának második, bővített kiadása és Dálnok képes albuma.

Tavaly Bartos Lóránt egyedül szerkesztette a Kézdiszentlélek és környéke bővített képes albumát, idén a Iochom István keze alól került ki Kézdiszentkereszt és Bélafalva képes albuma. Kézdiszékről immár csak Szentkatolnának és Ozsdolának nincs hasonló kiadványa.

Szeretnénk, ha Kézdiszentkereszt és Bélafalva képes albumát az olvasó úgy venné kézbe, mint a mi közös családi krónikánknak egy részét, amelyben benne vannak kicsit elődeink, az emlékeink és természetesen mindennapi örömeink és látnivalóink – írja Páll Endre, Kézdiszentkereszt polgármestere beköszöntőjében. És amint az elöljáró is jelzi, jelen kötet nem falumonográfia, nem útikalauz, hanem, mint neve is mutatja, képes album.

Ám ennél mégis több, tesszük hozzá, hisz a számos képen és tömören összeállított ismertető szövegen túl, nemcsak az élettelen jelenik meg, azaz nemcsak a műemlékek, emlékművek sorjáznak, hanem az élet is, hiszen a kötetből bepillantást nyerhetünk a két település hagyományaiba, rendezvényeibe. Sőt, még el is kalandozhatunk. A községbeli búcsújárókkal együtt felmászhatunk a Perkő magaslatán álló Szent István-kápolnához, ellátogathatunk a térség fővárosába, Kézdivásárhelyre, elkísérve a falvak lakóit a március 15-i kézdiszéki központi rendezvényre vagy távolabb is, megemlékezni a székely Thermopülének is nevezett Nyergestetőre, ahol 1849. augusztus 1-jén a bélafalvi Tuzson János őrnagy vezette honvédcsapat hősiesen igyekezett védeni a szorost a többszörös túlerőben lévő osztrák–orosz csapatokkal szemben.

Az albumból megragadott a Szentkereszt megtalálása titulusú kézdiszentkereszti római katolikus templom 1717-ben készült barokk főoltára. A Szent István és Szent László király szobra által övezett fő oltárképen Szent Ilona látható a kereszttel. Jobbján Erdély, balján Magyarország címere. A templom kincsei közé tartozik a kőből faragott keresztelőmedence és a szentségtartó fülke.

Az album második része az életről szól. Megelevenednek a falunapok, népdaltalálkozók, huszártoborzók. Jó látni a sok székely ruhás leányt és fiút, azt, hogy a képekről sugárzik az élni akarás.

Végül Páll Endrével együtt reméljük, hogy e képes album jó szolgálatot tesz, felhívja a látogatók figyelmét a község értékeire, a helybeliekben tudatosítja, jó érzés kézdiszentkeresztinek, bélafalvinak lenni.