Fejér Szilárd, a Pro-Vitam kutatóközpontjának vezető vegyésze lapunknak elmondta, a közegészségügyi igazgatóság és az állami, valamint magán egészségügyi intézmények mellett indokolt esetben magánszemélyek kérésére is végeznek vizsgálatokat, a tesztek több mint tíz százalékát cégek rendelik alkalmazottjaik számára.

A járvány megfékezése érdekében továbbra is a távolságtartást és a lakosság minél szélesebb körben történő tesztvizsgálatát tartják a leghatékonyabbnak, ezért szükség esetén a Pro-Vitam képes lenne a napi jelenlegi száz teszt helyett kétszer ennyit elvégezni, két gépen dolgoznak, az alkalmazottak vállalnák a pluszmunkát. A cég szándékában áll a szükségállapot után is folytatni a szűrést, ha igény lesz rá, egészségügyi alkalmazottak, idősek, krónikus betegek, a lakosságot kiszolgáló ügyintézők körében végeznének tesztvizsgálatokat, emellett tanulmányt készítenek az eddigi ilyen irányú munkáról, hogy ezzel is hozzájáruljanak a koronavírus-járvány terjedésének és lefolyásának a megismeréséhez és fékezéséhez – közölte a kutatócsoport.

A járvány kezdete óta közel 3300 tesztet végeztek el Kovászna megyei illetőségűeknél, ebből 2500-at a Pro Vitamnál, amely a megye egyetlen laboratóriumaként kapcsolódott be a fertőző betegségek megelőzésének országos programjába.