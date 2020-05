Dolgoznak Baróton

A korlátozások bevezetése a városháza tevékenységét is visszavetette valamelyest: akiknek volt, azok most letölthették tavalyról megmaradt szabadságukat, a maradók megoldották a helyettesítést, és személyesen, illetve a világhálón keresztül álltak a lakók rendelkezésére. Mostanra már szinte teljes létszámban dolgoznak, és terepre is mennek, ha a helyzet úgy kívánja. Ezt leginkább a szociális iroda munkatársainak kell megtenniük, de mivel megfelelő védőeszközökkel el vannak látva, gond nélkül végezhetik feladataikat.

„Nem úgy megy minden, mint megszoktuk, de így is lehet élni és dolgozni. Némileg tartottunk attól, hogy a máshonnan, a távolabbról érkezők behozzák a fertőzést a városba, de hála Istennek, ezt elkerültük. Ezért a hivatal alkalmazottjai az irodákban nem, hanem csak indokolt esetben veszik fel a kellő számban rendelkezésünkre álló védőfelszerelést. Azaz, ha valahova ki kell szállniuk, például felméréseket kell végezniük” – nyilatkozta Lázár-Kiss Barna András polgármester.

A jelentősebb beruházásoknál sem állt meg a munka. Az új iskolaépületnél a vasazást és betonozást végzik, ott több hónapig van még tennivaló. Leghamarabb a miklósvári ravatalozó építését fejezik be – ez már szinte kész. A baróti tűzoltóállomás épületét felhúzták, jelenleg a belső szereléseket végzik, és várhatóan a hónap végéig átveszik a létesítményt. Hogy mikortól működik, még nem tudni, de a városvezető nagyon bízik abban, hogy nyártól, ősztől hivatásos tűzoltók látják el az egész tájegység számára oly fontos szolgálatot.