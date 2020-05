A HS Timber Production (a korábbi Holzindustrie Schweighofer) osztrák óriásvállalat helyi vezetői április elején jelezték, hogy a cég több mint 100 ezer eurót biztosít a megyei kórháznak a koronavírustesztek elvégzését lehetővé tevő mikrobiológiai laboratórium felszereléséhez. A helyi és a megyei önkormányzat közös tulajdonát képező Állomás negyedi, korábbi raktárhelyiség átalakítására, rendeltetésszerű kiképzésére a megyei önkormányzat 180 000 lejt különített el, és 120 000 lej értékben ezer teszt elvégzéséhez szükséges fogyóanyagokat vásároltak -- ismertette Tamás Sándor. Elmondta, a laboratóriumi felszerelés keddi átadóján Doru Toboltoc, a beszállító cég képviselője azt mondta, ez a jövő laboratóriuma, amivel arra utalt, hogy a koronavírus-járvány lecsengése után is nagyon sok hasznát veszi a megyei kórház a felszerelésnek, mivel sokféle betegség diagnosztizálásában nyújt majd segítséget.

András-Nagy Róbert szerint a beruházás óriási lépés a megyei kórház számára. Elmondta, mostantól egy olyan laboratóriummal rendelkeznek, mely a térségünk egyetlen ilyen szintű közintézményi létesítménye, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) besorolásában a második fokozatú biológiai biztonságot jelenti. Elsődleges cél, hogy a jelenlegi járvány fékezését segítsék a minél több teszteléssel, de annak is nagy a jelentősége, hogy a későbbiekben más betegségek diagnosztizálására is használhatják a felszerelést – hangsúlyozta.

Ezen a héten megkezdődik a személyzet betanítása, csütörtöktől az első teszteket is elvégzik, majd folytatódik a gyakorlati képzés, és mindent megtesznek azért, hogy a laboratórium minél hamarabb bekerüljön az országos rendszerbe és megkapják a COVID-19-diagnosztizálásra az engedélyt.

Lapunk kérdésére a kórházmenedzser elmondta, első körben az első vonalban dolgozó kórházi alkalmazottak újratesztelését végzik el, majd az országosan egységes algoritmus szerint szűrnek, a sürgősségre érkező, a fertőzésre utaló tünetekkel jelentezőket vizsgálják. Ez egy országos program szerint történik, nem az egészségbiztosítási pénztár finanszírozza, azt ellenben még nem tudják, hogy a járvánnyal nem összefüggésbe hozható, későbbi más esetek kivizsgálására honnan lesz pénz.

Dr. Roșu Mátyás megerősítette, valóban a jövő laboratóriumáról van szó, mert amikor ez a járvány eltűnik, a felszerelés sokat segít majd másfajta vírusok kimutatásában, a bakteriális fertőzések eredetének felderítésében, olyan betegségek diagnosztizálásában, amelyek ilyen vizsgálat nélkül nehezen beazonosíthatóak. Megemlítette, hogy megyénkben egyre több a kullancs által terjeszettt Lyme-kór, a betegséget nehéz megállapítani, de egy PCR-tesztvizsgálat fényt deríthet a fertőzésre. Roșu doktor beszámolt egy közelebbi esetről, amikor egy rohamosan előhaladó agyhártya- és agyvelő gyulladásos betegnél koronavírus-fertőzést gyanítottak, és várniuk kellett a bukaresti eredményre, míg az új felszereléssel helyben gyorsabban ki lehetett volna deríteni a betegség okát. A hematológiai és a daganatos betegségek esetében is sokat jelent az idejében felállított pontos diagnózis, amihez ezek a tesztek hozzásegíthetnének – mondotta.

Az új típusú koronavírus jelenlétét is kimutató tesztvizsgálat biztonságáról a kórház vezetői elmondták, automatizált gépekről van szó, nagyon kis mértékű az emberi beavatkozás, az eredmény pontossága ellenben függ attól, hogy hogyan és honnan veszik le a mintát.