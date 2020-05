Dokumentumfilm-vetítés

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ május 14-én, csütörtökön 20 órától a művelődési központ www.facebook.com/cultcov.ro oldalán dr. Kinda István néprajzkutató és Simon József filmes szakember három rövid néprajzi dokumentumfilmjét vetíti le, amelyek különleges háromszéki fafeldolgozási eljárásokat és termékeket mutatnak be.

Gelence a 19. század óta zsindelykészítéséről híres település. A film egy gelencei mester munkáján keresztül vezet be a kölöpök, hornyolók, bástyoló gyaluk uralta világba.

A csernátoni Haszmann-faragóiskola hírét megszámlálhatatlanul sok, mívesen ácsolt-díszített székely kapu őrzi, amelyek az elmúlt fél évszázad során kerültek ki a család műhelyéből, de a film az ácsolási arányok és az ősi motívumkincs világába is betekintést nyújt.

Ha fából vaskarikát nem is, de faforgácsból kalapot igenis készít a székely ezermester. Csomakőrös sajátos hagyományának mindennapjaiba az utolsó mesterek engednek bepillantást.

A dokumentumfilmek a Hagyományos székelyföldi népi mesterségek – revitalizálás digi­talizálás és népszerűsítés által című, Norvégia, Liechtenstein és Izland által finanszírozott pályázat révén készültek.

Színház

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Facebook-oldalán ma 20 órától a Julie kisasszony Tarkovszkij-jelenetekkel című előadás felvétele látható. Az August Stridberg svéd drámaíró egyfelvonásosa alapján készült előadást a 2015/2016-os évadban mutatta be a társulat és az M Studio Mozgásszínház, rendezte: Nagy Botond.

Hitvilág

REGGELI ZENÉS-KÉPES ELMÉLKEDÉS. Felülkerekedni a járvány miatt kialakult reggeli szorongáson és Istenre hangolódva kezdeni a napot – ez a célja a Reggeli csendesség című zenés-képes elmélkedéseknek, amelyek szerkesztője a kézdivásárhelyi Kertész Marika. Az elmélkedések online követhetőek minden reggel 6 órától a Családpasztorációs Központ Facebook-oldalán és az erre a célra létrehozott YouTube-csatornán.

ÉJSZAKAI VIRRASZTÁS. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián ma 21 órakor kezdődik az éjszakai virrasztás, amelybe otthoni imádsággal lehet belekapcsolódni és kérni Isten áldását, kegyelmét. Háromnegyed óránként végzik a más-más rózsafüzér-titkokat.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok; 6.15-től Zsolozsma; 6.40-től Ima járvány idején; 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval; 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér.

A varázsfurulya

Ma 19.30 órától a Legendárium-sorozat új része, A varázsfurulya premier előtti, rendezői változata látható a Facebookon. Nagyapó ifjú legényként tűnik fel, Zete és Rika pedig megismeri Firtos várának és a Likaskőnek a történetét, amelyben Nagyapó varázsfurulyájának is fontos szerep jutott.

Kalandra hív a Varázsvonat!

A Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ új nevelési projektet indított a megye gyermekeinek, amelyre május 17-ig lehet jelentkezni. A legkisebbeket egy nem hétköznapi küldetés teljesítésére, varázsvonaton való utazásra hívják, hogy megmentsék a sárkány által uralt várost. Mindenkinek egy saját vagont kell elkészítenie, ugyanis minél több vagonnal rendelkezik majd a szerelvény, annál nagyobb a varázsereje, amely legyőzi majd az ellenséget. A gyermekek szüleikkel együtt hallgathatják meg a Varázsvonat meséjét a www.cjraecovasna.ro/hu/a-varazsvonat-elindult-csatlakozz-te-is/ oldalon, ezt követően mindenki elkészítheti a saját vagonját, amelyet egy általuk megfestett kő szimbolizál. A programot főleg óvodásoknak találták ki, de iskolás gyermekek is jelentkezhetnek. Ha elkészült a „vagon”, fényképezzék le és küldjék el a proiectprescolari@gmail.com e-mail-címre, feltüntetve a gyermek nevét, életkorát, az óvoda/iskola nevét és csoportját, ahova jár. A fotókat a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ honlapján teszik majd közzé, a szükségállapot lejárta után a gyermekek által épített varázsvonat Sepsiszentgyörgy központjából indul majd útra. A gyermekeket Sepsiszentgyörgy önkormányzata jutalomban részesíti fáradozásaikért. A projekt egyik fő üzenete, hogy ha mindenki hozzáteszi a maga kis részét, közösen túlléphetünk a nehézségeken.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A körülményekre való tekintettel a jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél címébe kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és felcímzett válaszborítékot is.

A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos ügyintézéshez a dokumentumokat az aici.gov.ro oldalon lehet benyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják a munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mail­ben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben meg kell adni egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: a 16. élet­évüket betöltő gyermekek to­vábbra is meg fogják kapni a juttatást, a tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell csak benyújtani.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány miatt elmarad.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakemberei hétköznapokon 8–24 óráig hívhatóak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 3110 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. A szükségállapot ideje alatt biztosított sürgősségi fogászati ellátás körzeti hívószámai: Sepsiszentgyörgyön 0770 590 797, Kézdivásárhelyen 0770 591 080, Kovásznán (és Bodzavidéken) 0770 591 303, Baróton 0770 590 960.

Sepsiszentgyörgyön a Szász Dent is vállal sürgősség ellátást az 1918. december 1. úti I-es tömbház F lépcsőházában található klinikán előjegyzés alapján. Telefon: 0766 698 161. A Sport utca 3. szám, 1/I/1. szám alatti Oral Care rendelőben naponta 8–20 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0746 046 848, 0267 708 465.