Befektetésekre készül a kormány

Kifejtette: a kormány minden rendelkezésre álló forrást igénybe akar venni ahhoz, hogy finanszírozni tudja a nagy szállításügyi, energetikai, egészségügyi, tanügyi, távközlési és mezőgazdasági befektetéseket. A lehetséges finanszírozási források között említette a kormányfő az európai alapok mellett az állami kötvények kibocsátását, de magán pénzügyi források bevonását is fontolgatják.

Beszélt arról is, hogy a kormány egy bizonyos, egyelőre még nem meghatározott összeggel fogja támogatni azokat a munkavállalókat, akik a járvány ideje alatt kényszerszabadságon voltak, és most visszatérnek a céghez, ahol eddig dolgoztak. A miniszterelnök a foglalkoztatásra vonatkozó aktív intézkedések kapcsán azt mondta, a kormány rendelkezésére álló forrásoktól függően kiutal egy összeget mindazok számára, akik kényszerszabadságuk lejártával folytatják tevékenységüket munkaadójuknál. Azt is közölte: a kényszerszabadságon levő személyeknek június elsejéig folyósítják az állami támogatást, ezt követően már csak azok lesznek jogosultak erre a támogatásra, akik olyan területen dolgoznak, ahol továbbra is fennmaradnak a korlátozások: például a szórakoztatóiparban vagy vendéglőkben.

Ugyanakkor dolgoznak a munkát kereső személyek támogatásán is, ugyanis a kormány becslései szerint rövidesen 650– 750 ezerrel fog emelkedni a munkát keresők száma a munkanélküli-segélyben részesülők jelenlegi számához képest. Körülbelül 300 ezer munkaszerződést ugyanis felbontottak, és hazajött további 250–350 ezer román állampolgár, aki mostanig külföldön dolgozott. Ez a szám arra készteti a kormányt, hogy aktív intézkedéseket hozzon a foglalkoztatottsági ráta növelése érdekében – mondta Orban.