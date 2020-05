Lakott területen kószálnak a medvék

Főként Orbaiszékről és Erdővidékről jelentettek idén medvekárokat a megyei környezetvédelmi ügynökségnél, ahol eddig 15 esetet vettek nyilvántartásba. Nem csak a medvék, a vaddisznók is tarolnak a földeken, kaszálók és gabonatáblák látják kárukat, ám az afrikai sertéspestis miatt megfogyatkozott állomány érezhetően kevesebb gondot okozott – számolt be lapunk megkeresésére Gheorghe Neagu intézményvezető.

Mikóújfaluban tegnap reggel két bejelentést is tettek medveügyben. Demeter Ferenc polgármester egyik kollégája a sokak által látogatott Bedő borvízforrásnál látott egy hatalmas barnamedvét. „Most már nagyon forgalmas helyeken is megjelentek, azt tapasztaljuk, hogy a temetőbe próbálja befészkelni magát egy kétbocsos anyamedve” – mondta érdeklődésünkre. Telefonbeszélgetésünk idején kollégái már szerkesztették az átiratot a helyi vadásztársaságnak, a környezetvédelmi ügynökségnek és a prefektúrának, melyben jelzik, most már a lakott területeken vannak a nagyvadak, s ebből gond lehet. Demeter Ferenc ugyanakkor megjegyezte, mivel a korábbi kárbejelentések nyomán késtek vagy elmaradtak a kifizetések, az emberek már nem is tartják érdemesnek, hogy a vadkárokról bejelentést tegyenek.

Támadást még nem jeleztek idén, ám a múlt hónapban Olaszteleken pár alkalommal megjelent egy gazdaságnál a medve, s embert, állatot nem bántott ugyan, de a kukoricasilót megrongálta – tudtuk meg Kolumbán Sándortól. Bardoc község alpolgármestere szerint tavaly több vadkárt is nyilvántartásba vettek, tavasszal a vaddisznók tették tönkre a krumplival, kukoricával bevetett területeket, 12 alkalommal pedig medvék okozta kárt jegyeztek fel, többek közt haszonállatok estek a védett nagyvad áldozatául. Lakott övezet szomszédságában látták az emberek a magányos vagy bocsos medvéket, s mint azt Balázsi Dénes polgármester is megerősítette, bejön ugyan a falvakig a nagyvad, de támadásról ebben az évben még nincs tudomásuk.

Húsz méhcsalád, 70 tyúk, három sertés, hat juh és három szarvasmarha pusztult el ebben az évben a medvék garázdálkodása nyomán Háromszéken, a legutóbb Papolc környékéről érkezett támadásról hír, de Szárazajtáról, Baconból is kaptak panaszt – sorolta érdeklődésünkre a környezetvédelmi ügynökség vezetője. A vaddisznók miatt főként a földeket megművelő gazdák munkája vész kárba, több tíz hektár kaszáló, kukoricások károsultak – fűzte hozzá Gheorghe Neagu.

Mint arról korábban beszámoltunk, a medvepopuláció nagyságára vonatkozó statisztikákat a vadásztársaságokkal együtt készítette el az ügynökség, tavaly 1613-ra becsülték a Háromszéken élő medvék számát, ám Gheorghe Neagu szerint a megye nagyságához és erdős területeihez viszonyítva az optimális egyedszám csak 300–400 fő lenne.