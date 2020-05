Levél a miniszterhez

A politikus arra kéri a tárcavezetőt, hogy sürgősen találjanak megoldást az elszaporodott medveállomány megfékezésére, hiszen a veszély már szinte tarthatatlan méreteket öltött, elsősorban Székelyföldön. Addig, amíg egy 69 ezer négyzetkilométeres területen az optimális egyedszám 4000 lenne, ez ma hivatalos statisztikák szerint is eléri a 6500 példányt – figyelmeztette a honatya a tárcavezetőt, arra is emlékeztetve, hogy a múlt év decemberében tett ígéreteit csak részben váltotta be, azóta sem találtak megoldást arra, miként tudnának olyan hatékony intézkedéscsomagot kidolgozni, amely a lakosság biztonságát és a haszonállatok épségét helyezné előtérbe.

Az első és legfontosabb lépés a medvekárok megelőzése lenne, de a környezetvédelmi minisztérium által közvitára bocsátott határozattervezetből ez teljes mértékben hiányzik.

Ugyanakkor Fejér László Ödön felszólította a környezetvédelmi minisztert, hogy fizessék végre ki a medvekárokat, amint azt sokat hangoztatták és megígérték. A honatya több kérdést is intézett a tárcavezetőhöz, s záros határidőn belül érdemi választ vár.