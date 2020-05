Lazít a szigoron a Tega

Újraindítja hétfőtől a sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat, a Tega Rt. a járványhelyzet miatt felfüggesztett tevékenységei java részét. A cég tájékoztatása szerint május 18-tól újból munkába állnak a díjbeszedők, nyit a pénztár, személyes ügyfélfogadásra is lehetőség lesz, és látogatható a szépmezői kutya­menhely is. Június elsejétől pedig a megszokott módon zajlik a lomtalanítás is azokon a településeken, ahol a vállalat gyűjti be a hulladékot.