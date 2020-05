Dokumentumfilm-vetítés

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ ma 20 órától a művelődési központ www.facebook.com/cultcov.ro oldalán dr. Kinda István néprajzkutató és Simon József filmes szakember három rövid néprajzi dokumentumfilmjét vetíti le, amelyek különleges háromszéki fafeldolgozási eljárásokat és termékeket mutatnak be.

Gelence a 19. század óta zsindelykészítéséről híres település. A film egy gelencei mester munkáján keresztül vezet be a kölöpök, hornyolók, bástyoló gyaluk uralta világba.

A csernátoni Haszmann-faragóiskola hírét megszámlálhatatlanul sok, mívesen ácsolt-díszített székely kapu őrzi, amelyek az elmúlt fél évszázad során kerültek ki a család műhelyéből, de a film az ácsolási arányok és az ősi motívumkincs világába is betekintést nyújt.

Ha fából vaskarikát nem is, de faforgácsból kalapot igenis készít a székely ezermester. Csomakőrös sajátos hagyományának mindennapjaiba az utolsó mesterek engednek bepillantást.

A dokumentumfilmek a Hagyományos székelyföldi népi mesterségek – revitalizálás digitalizálás és népszerűsítés által című, Norvégia, Liechtenstein és Izland által finanszírozott pályázat révén készültek.

Ösztöndíjpályázat

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület július 31-ig várja az ösztöndíjpályázatokat az egyesület postacímére: 400095 Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu 2/3. Pályázhat a 2019/2020-as tanévben a romániai magyar közoktatásban részt vevő, 6–10. osztályos, tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló szülője/gyámja. A kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet 2003 óta támogatja ösztöndíjprogram keretében a tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű diákokat. Évente több száz tanuló folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogató anyagi hozzájárulásának köszönhetően. A támogatók személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. Egy tanuló ösztöndíja havonként legtöbb 18 000 forintnak megfelelő összeg. Bővebb információk a nyilasmisi.ro honlapon.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Oktatás a szükségállapot idején. 20.35 Az Erdővidéki Ifjúsági Fúvószenekar koncertje. 20.55 Régóta élek – Nemes Levente Jászai Mari-díjas színművésszel beszélget Demeter Zoltán. A televízió adásai a az erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

Megjelent

A májusi Korunk témája Trianon. A Trianon 100 című lapszám a magyar nemzet egyik legnagyobb traumáját, az 1920-as trianoni békeszerződést elemzi, amelynek következtében Magyarország elveszítette területének és nemzeti vagyonának mintegy kétharmadát, valamint lakosságának közel kétharmadát, köztük több mint 3 millió magyart. Az összeállítás első írása Trianon okait, illetve a Trianonhoz vezető út stációit vizsgálja. Ezt követik a határok (román–magyar, szlovák–magyar, jugoszláv–magyar, illetve osztrák–magyar) kijelölését bemutató szövegek, majd a magyar békedelegáció érvrendszerét és törekvéseit elemző tanulmány. Az összeállítás további anyagai Trianon gazdasági következményeivel, a békeszerződés katonai előírásaival, illetve a magyar honvédelem ügyével foglalkoznak. A tömbből nem hiányzik a Trianon és a magyar külpolitikai gondolkodás közötti kapcsolatrendszer, valamint a menekültügy irodalmi reprezentációinak bemutatása sem. A lapszám vendégszerkesztője Romsics Ignác.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 3110 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. A szükségállapot ideje alatt biztosított sürgősségi fogászati ellátás körzeti hívószámai: Sepsiszentgyörgyön 0770 590 797, Kézdivásárhelyen 0770 591 080, Kovásznán (és Bodzavidéken) 0770 591 303, Baróton 0770 590 960.

Sepsiszentgyörgyön a Szász Dent is vállal sürgősség ellátást az 1918. december 1. úti I-es tömbház F lépcsőházában található klinikán előjegyzés alapján. Telefon: 0766 698 161. A Sport utca 3. szám, 1/I/1. szám alatti Oral Care rendelőben naponta 8–20 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0746 046 848, 0267 708 465.

Röiden

ERDÉLYI SZÁSZ TÖRZSASZTAL. A minden hónap második csütörtökén megszervezett német nyelvű törzsasztal összejövetele májusban elmarad, de reménykednek, a következőt június 11-én megtarthatják. Információk a stammtisch.ro honlapon.

A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos ügyintézéshez a dokumentumokat az aici.gov.ro oldalon lehet benyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják a munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben meg kell adni egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: a 16. életévüket betöltő gyermekek továbbra is meg fogják kapni a juttatást, a tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell csak benyújtani.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány miatt elmarad.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakemberei hétköznapokon 8–24 óráig hívhatók a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.