A teremlabdarúgó-bajnokságok lezárásáról a szakszövetség sürgősségi bizottsága hozott döntést, amelynek értelmében a 2. ligában nem hirdetnek bajnokot, és az első két helyezettnek – jelen állás szerint a KSE Futsalnak és a Luceafărul Buzăunak – joga van az élvonalban indulni a 2020/2021-es idényben. Mint ismeretes, a másodosztályos rájátszás az 5. forduló után szakadt félbe: az első helyen a százszázalékos mérleggel és 9 ponttal rendelkező Luceafărul állt, második a 8 egységet begyűjtő KSE Futsal és harmadik a szintén nyolcpontos Jászvásári Futsal Poli. A céhes városiak két győzelmet, két döntetlent és egy vereséget követően 26–16-os (10) gólaránnyal rendelkeznek, míg a moldvaiak mérlege 18 rúgott és 9 kapott gól (9). A rangsor további állása: negyedik a Gyergyóremetei Kereszthegy (7 ponttal), ötödik a Futsal Ceahlăul Piatra Neamț (4 pont) és hatodik a West Déva (0 pont).

„Elfogadjuk a döntést, mást nem tehetünk. Értetlenül állunk azelőtt, hogy vannak szakmák, ahol lehet dolgozni, de tőlünk elveszik a kenyeret. Igyekszünk alkalmazkodni a helyzethez, de tény, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerültek a klubok, a labdarúgók. Roppant kemény lesz átvészelni ezt a periódust, és aggasztó, hogy nem tudjuk, mikor lesz ennek vége, s a következő idényt illetően is sok a bizonytalanság, a kérdőjel. Nem tudom, honnan lesz támogatásunk, milyen kerettel számolhatunk, és még sorolhatnám” – jelentette ki csalódottan Gazda József, a KSE Futsal edzője, aki úgy gondolja, hogy még korai lenne a feljutásról beszélni.

A Román Labdarúgó-szövetség tervei szerint a következő idényben legfeljebb kilenc csapat szerepelhet a futsal 1. ligában. Véget ért a küzdelem a 2019/2020-as első osztályos pontvadászat alsóházi rájátszásában is, s a szakvezetők határozata alapján egy alakulat sem esik ki. A felsőházi rájátszásból még négy forduló volt hátra, de ezekre már nem kerül sor. Az illetékesek megtartanák viszont a bajnoki döntőt, amelyen az első két helyen álló együttes, a címvédő Csíkszeredai Imperial Wet és az ezüstérmes Galaci United mérkőzne meg egymással. Az oda-vissza vágós finálé az aranyérem odaítélése mellett azt is hivatott eldönteni, hogy a két alakulat közül melyik képviselje Romániát a következő idényben a Bajnokok Ligájában.

Korábban elhalasztották a március 14–15-re meghirdetett futsal Román Kupa négyes döntőjét, ahová a házigazda Csíkszeredai Imperial Wet mellett a címvédő Dunărea Călărași, valamint az FK Székelyudvarhely és a Dévai Autobergamo jutott be. A tervek szerint a tornát a 2020/2021-es bajnokság kezdése előtt egy-két héttel pótolnák be, ami után a teremlabdarúgó Szuperkupát is megrendeznék. (tibodi)