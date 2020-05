A csapat és én éreztük, hogy már nem áll fenn a kölcsönös szándék, hogy tovább folytassuk a közös munkát a mostani idény után. Az anyagiak nem játszottak szerepet a döntésben. Nem ez határozza meg a döntéseimet, és soha nem is lesz így” – nyilatkozta Vettel. Most már csak az a kérdés, mi lesz a német pilóta pályafutásával, illetve ki érkezhet a helyére. Ha folytatja, akkor a hírek szerint a McLarennél vagy a Renault-nál köthet ki, míg a Ferrari listáján Carlos Sainz Jr., Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo és még Lewis Hamilton neve is szerepelhet.

Futsal. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján bejelentette, egy évvel elhalasztja a 2020-as futsal-világbajnokságot. A kilencedik futsal-vb-nek Litvánia ad otthont, az eredeti terv szerint idén szeptemberben kezdődött volna a torna. A FIFA közleményében az áll, a koronavírus-járvány miatt a világbajnokságot 2021. szeptember 12. és október 4. között rendezik meg. Európából a házigazda litvánok mellett Portugália, a kétszeres világbajnok Spanyolország, Oroszország és Kazahsztán kvalifikálta magát a tornára. További két UEFA-tagállam vehet részt a vb-n: a horvát–cseh és a szerb–finn párharc győztese. Mint ismert, a román és a magyar válogatottnak nem sikerült kijutnia a világbajnokságra.

Atlétika. A tervek szerint idén augusztus 20-án rendezik meg a 10. Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjat. A szervezők keddi közleménye szerint az új időpont kiválasztásánál figyelembe vették az elmúlt időszak történéseit, a koronavírus-járvány hatásait, a hazai és nemzetközi versenynaptár alakulását és a nemzetközi szövetség (WA) ajánlásait a nemzeti bajnokságok időpontja tekintetében. A WA áprilisban jelentette be, idén az augusztus 8–9-i hétvégét teszi szabaddá a nemzeti szövetségek számára, hogy megrendezzék országos bajnokságaikat. A versenyre eredetileg július 7-én került volna sor.