Olcsósága miatt úgy voltam ezzel a habos nedűvel, hogy a fene akarja megkóstolni. Egy netes szörfözés alkalmával rákerestem a Noroc sörre, és kisebb meglepetésemre kiderült, hogy az évek során háromszor (2004, 2006 és 2011) is díjazták. S mit gondol ilyenkor a fafejű székely: ennyi kitüntetésessel a háta mögött egy aranysárga főzet nem lehet annyira rossz, így vettem magamnak egyet. Megelőlegezve a továbbiakat, már az elején leszögezem: egyáltalán nem gagyi a Noroc.

Szerintem ott van a kutya elásva, hogy a gyártó összerakott egy közepesen jobbacska sört, ám keveset költ annak a marketingjére. Talán azért is árulják ennyire olcsón, mert a sörgyár nem akar kiszorulni az alsó kategóriás italok piacáról, hiszen nálunk – sajnos – nagy a kereslet a kevés pénzért megvásárolható sörök iránt. Az is benne van a pakliban, hogy a Bergenbier nem is tudná magasabb áron eladni a Norocot, hiszen felhozatalában olyan söröket találunk, mint a Bergenbier ALE, a Beck’s, a Staropramen vagy éppen a Stella Artois.

A közepesen testes sörnek kiöntéskor dús, fehér habja van, amely pillanatok alatt elvékonyodik és lassan el is tűnik. Illata elfogadható, semmi különlegesség nincs benne, íze kezdetben lágy és édeskés, a korty végén viszont száraz és kissé fanyar. Ezek mellett még vizezettnek is tűnt a Noroc, de nem annyira, hogy zavaró legyen. Az összetevői között megtaláljuk a kukoricát is, s talán emiatt hordja ez a folyékony kenyér az olcsóság bélyegét. Összességében a Noroc nem a legrosszabb román sör, ám nem lesz soha kedvenc belőle.

Adatok: * gyártja: Bergenbier Rt. * származási hely: Románia * ára: 2 lej * alkoholtartalom: 4,5% * száraz­anyag-tartalom: 10.2ºP * IBU: – * összetevők: ivóvíz, árpamaláta, sörárpa, kukoricadara, komló * típus: pils * színe: aranysárga * a sör pontszáma: 5/10.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Komlózás. A szűrt sörlevet a főzőházban felforralják és komlót adnak hozzá. Főzés közben a komló keserűanyagai kioldódnak, és az eredetileg kissé édeskés sörlevet keserűvé változtatják. A főzés ideje változó, általában másfél-két óra. A komlózás után a sörlevet szűrőkön leszűrik, majd lehűtik az erjesztés hőfokára. Manapság egyre inkább bevett szokássá vált a nagy sörgyárakban, hogy egy alapsörhöz különböző arányban keverik a keserű- és aromaanyag-koncentrátumokat, így többféle sört nyernek.