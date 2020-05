Gyermekeink

Következő írásunk

Nem tudom, ki hogy van vele, de nekem mindig gyanúsak azok a házasságok, családok, ahol fennen hangoztatják, hogy náluk aztán nincs veszekedés meg ajtócsapkodás. Gyanúsak, mert az ember természetéhez hozzátartozik a harag. Ugyanakkor azt is jó tudatosítani, hogy a harag iszonyatos erő: rombolni és építeni is tud. A kérdés az, hogy miként kezeljük. Különösen most, a bezártság, a karantén idején.