Kondor Ágota: Fontos, hogy a diákok teret adjanak érzéseiknek. Ha a szülők odafigyelnek a gyerek verbális és nem verbális reakcióira, sok mindent megtudhatnak. Mi abban segíthetünk nekik, hogy aggodalmaikról, félelmeikről, érzelmeikről, érzéseikről tudjanak beszélni. Nagyon fontos, hogy ez otthon is megtörténjék. A bennük felmerülő kérdésekre akár együtt is lehet keresni a választ, a szakemberek segítségét is kérve. Elengedhetetlen, hogy a gyermekeknek legyen elérhető információforrásuk. És egy elérhető ember, akivel beszélni tudnak. A hiteles, tényszerű információk segítenek útmutatást adni. Kell beszélni arról, hogy milyen szakaszban vannak az előkészületek, mi fog történni az iskolában. Fontos, hogy csak hiteles információkat szerezzenek, mert azt tapasztalom, hogy rengeteg az álhír, s ezek szorongáskeltőek. A szülő abban tud segíteni, hogy higgadtan hiteles forrásból származó információt keres. Megoldási terveket készítenek, együtt gondolják át, lépésről lépésre, hogy most ez a teendő, most az a teendő. Ha ezt átbeszélik, és ha látja a gyermek, hogy van kiút bármilyen összevisszaságnak tűnő helyzetből, ez megnyugtatja. Fontos az otthoni napi rutin kialakítása is, hogyan készüljenek, tanuljanak, mennyi időt fordítsanak bizonyos dolgokra. Online oktatás van. A szaktanárokkal biztosan tartják a kapcsolatot, de arra figyeljünk, hogy a gyermeknek meglegyen minden körülménye, segítsük a lehetőségekhez mérten, hogy nyugodtan tudjon koncentrálni.

– Mit tegyen a szülő, ha a gyerek elzárkózik vagy nem akar megnyílni? Vagy nincs bizalma? Nem minden családban vannak ideális kapcsolatok szülő és gyermek között...

– A szülő azt teheti, hogy azt mutatja a gyermek felé: megérti az ő helyzetét. Ha nem beszél, akkor azt mondhatjuk: megértem, hogy neked most nagyon nehéz. Nem tudom, hogy konkrétan most mi zajlik benned, de itt vagyok neked, együtt vagyunk ebben a helyzetben. Támogatlak téged abban, amiben vagy. Ezeket nap mint nap fel kell ajánlani. Nyilván, kényszeríteni nem lehet. 18 éves fiatalokról beszélünk. Ennek az egész rendszernek a felborulása jelentős mennyiségű szorongással jár, amit sokszor nem is tudatosít a gyerek, hanem magába zárkózik. Lehet, hogy a szülővel nem beszél, de akkor felhívhat egy idegen számot az EMMT oldaláról, ahová úgy is fordulhat segítségért, hogy nem mondja meg a nevét. Ezekre a beszélgetésekre a titoktartás kötelező. Tehát, ha én felveszem a telefont, akkor nekem a diák, ha akarja, megmondja a nevét, ha nem, nem. Nem muszáj elmondania azt sem, hogy melyik helységből való.

Mentálhigiénés szakemberek elérhetőségei:

Balogh Klára – segítő beszélgetés – kedden és csütörtökön 11–12 óráig közép- és időskorúaknak a 0745 121 150-es telefonon

Barabás Enikő – segítő beszélgetések délutánonként 16–18 óráig a 0723 953 315-ös telefonon

Becsky Borbála – krízisintervenció, segítő beszélgetés hétfőn, kedden, szerdán 19–22 óráig a 0740 325 473-as telefonon vagy a borbala.becsky@yahoo.com e-mail-címen

Bodó-Czerék Erika – segítő beszélgetés hétköznapokon 8–9 óráig a 0747 027 709-es telefonon vagy az erika.bodoczerek@gmail.com e-mai-címen.